Teatro, “Cupiello in tour” passa da Latina

LATINA – La Luna Nuova di Latina mette in scena la commedia più celebre di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”. Lo spettacolo messo in scena dalla compagnia diretta da Roberto Becchimanzi e Sara Pane ha già vinto il “premio del Pubblico” della rassegna “Vetrina Teatro” di Castelfranco di Sotto di Aprile 2023, migliore attrice ed attore protagonisti (Linda Guarino e Roberto Becchimanzi) e miglior caratterista (Roberto Calì) al Festival di Montepulciano.

E dal 3 dicembre partirà una vera e propria tournée che inizierà dal teatro Lauro Rossi di Macerata e toccherà Latina proprio a ridosso dei giorni festivi, il 22 dicembre al Teatro Moderno.

Sul palco una compagine tutta pontina, oltre a Roberto Becchimanzi (Luca Cupiello) troveremo Linda Guarino (Concetta, sua moglie), Roberto Calì (Tommasino, loro figlio), Roberta Pagano (Ninuccia), Franco Sorrentino (Pasquale, fratello di Luca), Antonio Lungo (Vittorio Elia, amico di Tommasino),, Giuseppe Pannone (Tommasino, marito di Ninuccia), Roberto Stabellini (Raffaele, portiere), Aldo Manzi (il dottore), Rosaria Senese (Olga Pastorelli, amica di famiglia), Nico Damiano (suo marito), Rossana Nardi (Armida, amica di famiglia) e Mattia Bergamin (Alberto, amico di famiglia). AIUTO REGIA Sara Pane, Tecnica Gianni Piscopo.

“E’ stato difficile decidere di mettere in scena questa commedia di Eduardo De Filippo. Il confronto è sempre dietro l’angolo; troppo celebre e vista la versione televisiva, che ha accompagnato, per anni, i natali delle famiglie italiane – ha detto Roberto Becchimanzi – E però, e però…..ci stuzzicava, ci aspettava, ci tendeva agguati, si faceva desiderare come non mai. Alla fine mi sono deciso. Luna nova mette in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo con il rispetto della tradizione. – aggiunge l’attore e regista – secondo i canoni del Teatro Eduardiano, senza stravolgimenti, come era Suo desiderio. Ne accelera però i ritmi della recitazione, che non possono essere più, a quasi un secolo dal debutto, i medesimi della consuetudine dell’epoca”.

LE DATE – La celebre commedia continuerà il suo tour i giorni 8, 9 e 10 dicembre al Teatro Finestra di Aprilia, per poi essere rappresentata al Teatro Tor Bella Monaca di Roma il 15 dicembre, al Manzoni di Cassino il 18, a Latina il 22 dicembre presso il Teatro Moderno, il 29 al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro per finire la tournee il 7 gennaio 2024 nell’Auditorium Palatucci di Campagna (SA).