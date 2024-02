Latina, ruba una borsa e punta una siringa contro l’inseguitore, arrestato 30enne

LATINA – Arrestato il 18 gennaio per aver rubato una borsa e minacciato il suo inseguitore con una siringa, è finito nuovamente in manette ieri un trentenne di Latina accusato di aver violato più volte la misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto dal giudice del Tribunale di Latina dopo i fatti.

L’episodio era avvenuto a Latina dove il giovane aveva asportato dall’interno di un’auto di proprietà di una donna di 73 anni residente nel capoluogo, una borsa poggiata sul sedile passeggero. Era stato il genero della donna, sentendo le urla della suocera ad intervenire in suo aiuto, avendo un esercizio commerciale difronte a luogo in cui era avvenuto il fatto. Aveva rincorso il ragazzo, ma quando lo aveva raggiunto si era visto puntare in volto una siringa estratta dalla tasca del giubbotto e a quel punto si era fermato. Sul posto però l’intervento della pattuglia del NOR dei militari dell’Arma aveva consentito di intercettare e bloccare il giovane. Ieri un nuovo provvedimento di arresto stavolta per evasione.