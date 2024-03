“Sport tra le righe” a Latina e Sezze con Dario Ricci e il suo Rocky Marciano

LATINA – Prosegue la rassegna “Lo sport tra le righe” cartellone di letteratura sportiva a cura della Lab DFG con il patrocinio del Comune di Latina, che vede protagonisti i libri editi dalla Lab DFG, i loro autori e quattro librerie di Latina.

Il primo incontro, quarto della rassegna e preludio di un lungo fine settimana tematico, si è tenuto questa mattina al Liceo Manzoni, dove gli studenti hanno dialogato con le giovanissime autrici Morena Franceschini, 19 anni di Sabaudia, ed Eleonora Saccoccio 28 anni di Gaeta, autrici di Mylle sfumature di sport, in cui narrano lo sport come “uno degli strumenti d’inclusione più importanti, capace di portare al superamento di ogni forma di barriera fisica e culturale, riuscendo a segnare i grandi cambiamenti della nostra società”, ma anche come occasione “di riscatto dopo una caduta o un fallimento”

Prossimi appuntamenti con Lo sport tra le righe saranno con Dario Ricci che presenta il suo Rocky Marciano a Latina e a Sezze. Il primo appuntamento venerdì 15 marzo (alle 18), nella libreria Mondadori di Latina Fiori dove interverrà l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato; mentre sabato 16 marzo (alle 17,30) al Museo Archeologico di Sezze con la partecipazione del sindaco Lidano Lucidi.

Lab DgF sarà anche a Gaeta per l’evento Gaeta Blu Book tra Natura e Mito in programma alle 11 nell’Aula consiliare del Comune in piazza XIX Maggio con gli autori Stefano Orsini e il suo “Sulle orme di Circe” e Dario Ricci con Rocky Marciano. Prenderanno parte all’evento, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, l’assessore allo Sport di San Felice Circeo felice Capponi e il presidente di Cethegus Leonardo Valle. All’incontro che sarà moderato da Antonio Marzullo, sarà presente il campione di Vela Federico Colaninno.