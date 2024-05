“Saturnia Tellus: Terra di Fauni e Ninfe”: la passeggiata alla scoperta del territorio

LATINA – Un Percorso Esperienziale e Interpretativo del Patrimonio Culturale nell’area verde che ricade nel “Patto di Collaborazione Alberi di Nascosa”in Q5 e nell’area verde “Parco Susetta Guerrini” in Q4, è quanto propone Ariel Odv, l’Associazione per la Ricostruzione di una Identità EcoEtica latina, presentando “Saturnia Tellus: Terra di Fauni e Ninfe” in programma domenica 19 maggio dalle ore 17:30 alle 19:30. La partecipazione è gratuita.

“La tematica del percorso – spiegano gli organizzatori – è liberamente tratta dal racconto mitologico ideato dall’autore Bruno Fontanarosa (responsabile del patto di collaborazione Gli Alberi di Nascosa), legato alle emozioni più profonde che i luoghi gli hanno suggerito. Questa narrazione nasce dal desiderio di conoscere e scoprire questi luoghi attraverso la mitologia, facendo riferimento ad un contesto territoriale esistente e autentico di cui tutti noi siamo partecipi e che ci hanno lasciato in eredità i nostri antenati di origine latina”.

Attraverso il racconto Fontanarosa spiegherà l’origine di due toponimi: Nascosa e Gorgolicino. “La mia idea – spiega l’autore – attraverso il racconto Nascosa e Licino e altri due brevi racconti che ho scritto, è quella di far capire che le radici di Latina affondano in un epoca remota, il Latium vetus e vorrei contribuire a formare un’idea di appartenenza nella gente che è arrivata a Latina da tanti luoghi e soprattutto nei ragazzi nati qui e che non si sentono radicato al territorio”.

Il percorso esperienziale utilizza cantastorie, sognatori, letterati, musici, astronomi, e tanti altri personaggi che nella rievocazione storica fanno rivivere i luoghi e le tradizioni. Inoltre – sottolineano da Ariel in una nota – , conducono il visitatore-ospite attraverso i cinque sensi, alla scoperta della storia dei siti visitati, proiettando la memoria del passato nel futuro. Protagonista, oltre agli Interpreti della associazione Ariel, è lo stesso spettatore coinvolto in prima persona tramite la condivisione emotiva, questi è sollecitato affinché l’itinerario gli permetta di approfondire il passaggio dalla “conoscenza” alla “comprensione” di elementi di identità locali attraverso la partecipazione diretta, fino allo scaturire in lui un senso di appartenenza ai luoghi per diventarne difensore attivo.

Interverranno durante il percorso interpretativo alcuni autorevoli studiosi del territorio: oltre all’autore del racconto mitologico “Nascosa e Licino” Bruno Fontanarosa; il consulente tecnico-scientifico dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino prof. Antonio Saccoccio e il consulente tecnico-scientifico dell’Ecomuseo Lazio Virgiliano lo storico prof. Giosuè Auletta. Due alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani saranno inoltre i protagonisti di un intermezzo musicale.

INFO – I partecipanti possono parcheggiare lungo la strada di Via Umberto Giordano traversa di Via Pier Luigi da Palestrina nei pressi della Chiesa di San Luca, attraversano le strisce pedonali e si fermano davanti al Gruppo Accoglienza. Preferibile indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

La prenotazione è obbligatoria, per info telefonare al 3289180196 dalle 17:00 alle 21:00