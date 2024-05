LATINA – “Latina, lo stato della costa: diagnosi e prospettive” è il titolo di un incontro pubblico organizzato dal Circolo Arcobaleno Pontino di Legambiente per domenica 19 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 in Parco Vasco De Gama in via Pantelleria a Latina Lido.

L’idea è di dare – spiegano da Legambiente – un contributo scientifico nell’analisi e nell’approfondimento della situazione di una costa con uno sviluppo di 132 km di cui 14 solo nel comune di Latina (fonte dati il sito del Comune di Latina). Lo stato di criticità eco-ambientale raggiunto sul litorale del capoluogo è, da tempo, a livelli di guardia. Le cronache, di facile constatazione, ci mostrano sempre più ampi tratti di costa in via di “estinzione”, che rendono difficile la praticabilità da parte dei cittadini e degli operatori economici. Le cause di tale situazione sono molteplici, e vedono nell’emergenza climatica un fattore determinante di imponente attualità. Eppure, dinanzi a tale scenario (di comprovata pericolosità e gravità), continuano a proporsi interventi che hanno la caratteristica della provvisorietà e parzialità.

I relatori, professionisti impegnati da tempo a studiare il fenomeno per trovare soluzioni utili e a lungo termine sono: .

– Andrea Minutolo (Geologo, Presidente del Comitato Scientifico Nazionale di Legambiente)

– Alberto Budoni (Docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica Università La Sapienza)

– Sergio Cappucci (Primo Ricercatore ENEA)

– Cristiana Avenali (Referente Tavolo Nazionale contratti di fiume Regione Lazio)

– Roberto Scacchi (Presidente Legambiente Lazio).

Introdurrà l’incontro la Presidente del Circolo Arcobaleno Pontino Legambiente aps l’Avv. Angela Verrengia.

Uno spazio importante dell’incontro verrà riservato alle domande: “Un confronto tra i relatori e i partecipanti che vorranno porre quesiti per comprendere con maggiore attenzione la situazione posta a tema dell’incontro”.

Sono stati invitati: il Sindaco di Latina, Assessori e Consiglieri Comunali, il Presidente della Provincia di Latina, i Partiti Politici, le organizzazioni sociali (sindacali, di categoria, ambientali).