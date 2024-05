A Latina (ri)nasce il presidio comunale di Libera contro le mafie

LATINA – “Dopo diversi anni di assenza, (ri)nasce il presidio comunale di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. A darne notizia otto diverse realtà associative e sindacali che lo presenteranno al pubblico il 30 maggio. Sono: Primavera di Legalità, Cgil Frosinone Latina, Rete degli Studenti Medi, Articolo 21, Legambiente, Quartieri Connessi, Le Cordicelle e Agesci Zona Pontina.

“In un territorio e in una città complessa come Latina è vitale riportare al centro dell’agenda politica e sociale il fenomeno della criminalità organizzata e delle mafie, che non possono essere trattate come “una tra le tante emergenze”, ha voluto sottolineare il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti e il suo appello è stato raccolto.

“La rinascita del presidio – dicono i promotori – è resa possibile dall’impegno congiunto di diverse associazioni del territorio che si occupano di temi differenti ma trovano il loro punto d’incontro nella legalità e nella giustizia sociale. L’atto fondativo si terrà giovedì 30 maggio alle ore 18:00 presso lo spazio “Latinadamare”, in Viale XVIII Dicembre n. 124. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento di grande rilevanza”.

L’incontro sarà introdotto da Filippo Vaccaro; interverranno la giornalista Graziella Di Mambro e il presidente di Libera Lazio, Giampiero Cioffredi.