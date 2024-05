Procaccini al Teatro Traiano con “Cronache dal ventre della balena live”

TERRACINA – E’ in programma domani a Terracina l’ultima tappa del minitour nel Lazio dello spettacolo teatrale che l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, ha voluto realizzare e interpretare in prima persona per parlare di Europa . Questa volta l’evento approda a Terracina, domani mercoledì 29 maggio al Teatro Traiano, con inizio alle ore 21,00, una tappa conclusiva per la città di Terracina dopo che lo spettacolo è già andato in scena a: Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti, Colleferro e Roma con notevole riscontro di pubblico. La performance teatrale di Nicola Procaccini parla di politica e musica, pensieri e rime attraverso cui l’europarlamentare trasmette la sua idea di Europa e di come Fratelli d’Italia intende cambiare l’Unione Europea. Il titolo, “Cronache dal ventre della balena live”, richiama gli appuntamenti settimanali con cui da Bruxelles, negli ultimi cinque anni, Procaccini ha informato i cittadini sui social circa la sua attività di europarlamentare sottolineando – spiega – le grandi difficoltà e le contraddizioni di “un elefantiaco sistema burocratico che tende a stritolare e inghiottire tutto, proprio come un enorme ventre di balena”.

“Mi è sembrato giusto e opportuno portare anche a Terracina questo modo originale di parlare di un’Europa che vogliamo cambiare, non solo per dare la possibilità a tanti amici e concittadini di assistere allo spettacolo ma anche perché Terracina è il posto dove tutto è iniziato, dove per la prima volta ho sperimentato questa divertente forma di comunicazione politica durante la campagna elettorale per la mia candidatura a sindaco. Proprio per questo, nello spettacolo di Terracina ho inserito una parte nuova dedicata alla mia città e che ho chiamato “Terracina cuore d’Europa”. Più in generale – continua Nicola Procaccini – quello che sto portando in tutto il Lazio è uno spettacolo teatrale vero e proprio, nel corso del quale racconto la mia esperienza al Parlamento europeo e parlo di ciò che vorremmo fare nella prossima legislatura. Tutto ciò condito da musica, poesie, immagini, spezzoni di film, artisti che si esibiscono dal vivo. Un modo particolare per parlare di politica e del nostro futuro e sono davvero soddisfatto che le persone apprezzino questa modalità di espressione”.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti.