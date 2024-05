Al via la maratona teatrale con la NSD di Latina e la FAP di Cisterna

CISTERNA – Prende il via questo venerdì 17 maggio, la maratona teatrale che chiude l’anno accademico per i gruppi di recitazione delle scuole d’Arte Non Solo Danza di Latina (NSD) e Formazione Artistica Professionale di Cisterna (FAP). Sono undici gli spettacoli distribuiti dal 17 maggio al 16 giugno fra il Teatro Moderno e il Teatro San Francesco di Latina. Si comincia VENERDÌ 17 MAGGIO alle ore 21.00 con il CORSO JUNIOR 2 dell’Acting Lab della NSD che porterà in scena LA CASA INFESTATA, una storia scritta da Pierluigi Polisena e Chiara Marchetti che racconta di fantasmi. Un gruppo di ragazze si perde nel bosco in piena notte durante una gita. Non trovando più la strada per l’albergo, decidono di passare la notte in una casa che incontrano sulla strada. Sul palco Alyssa Amadio, Emma Andriollo, Jacopo Belli, Maria Sole Chinelli, Rebecca Di Lelio, Noa Gioculano , Francesca Iannolo, Gioia Mauriello, Gaia Tuveri, Emma Veneziani, regia Pierluigi Polisena. Alle ore 21.00 di SABATO 18 MAGGIO sarà la volta del CORSO KIDS 2, a loro il compito di portare in scena MATILDA’S REVOLUTION una storia d’amore, amicizia e magia scritta e diretta da Samantha Centra e Marilena Amodeo. Il Cast: Clarissa Strachinescu, Emma Rubinelli, Francesco Altimare, Giulia Varsalona, Ilary Acquista, Jasmine Micozzi, Rachele Checchinato, Samira Finotti, Sofia Ganzarolli, Viola Caracci, Viola Tessari, con la partecipazione straordinaria di Michele Guarino e Federica Buglione. Doppio spettacolo DOMENICA 19 MAGGIO con due corsi diretti da Pierluigi Polisena. Alle ore 17.30 in scena il CORSO YOUNG con Christian Accardo, Chiara De Cataldo, Ludovica De Cave, Lorenzo Di Lelio, Matilde Di Marco, Leonardo D’elia, Aurora Gheorghita, Daria Giannetti, Nicole Marini, Asia Maris, Federico Quattrociocche, Giada Sarracino, Giorgia Tramentozzi, Noemi Turato, Francesco Vinciguerra, Eleonora Visentini, Thomas Zanchetta con lo spettacolo C’È QUALQUADRA CHE NON COSA scritto da Pierluigi Polisena e Chiara Marchetti. Ambientato in un luogo non troppo chiaro, abitato da un gruppetto molto particolare. Gli abitanti del non luogo, s’incontrano in continuazione, dando vita a i loro personaggi, intrecciando storie e vicende, tra misteri da risolvere, e look da urlo, accompagnati dalla giusta dose d’amore che non guasta mai. Sempre DOMENICA 19 MAGGIO, ma alle ore 21.00 con BEAUTIFÙ si parla di intrighi familiari. Una casa di moda ormai alla deriva, colpa di un susseguirsi di accadimenti che hanno portato una delle aziende più famose nel mondo fashion ad avere tanti problemi, tra cui la trattativa segreta della vendita, subito dopo che Francesco (il proprietario) ha avuto un malore improvviso. Sceneggiato da Pierluigi Polisena e Chiara Marchetti sul palco il CORSO BASIC con Nour Ayari, Lorenzo Gallo, Barbara Marchi, Giulia Monti, Giovanni Muzzurru, Daniele Pansera, Francesco Perna, Tommaso Rossi, Antonella Scarpa, Maxime Stepanenko, Emanuele Visentini. In cartellone VENERDÌ 24 MAGGIO alle ore 21.00 lo spettacolo VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA scritto da Samantha Centra per il CORSO KIDS 1 racconta di sei ragazzi, un’ isola misteriosa, un tesoro maledetto e un mistero da scoprire. Un viaggio che vedrà il coraggioso gruppo scontrarsi con la magia, affrontare numerosi pericoli, miti e leggende. I temerari in scena sono: Alessia Chioccarelli, Alice Nardin, Charlotte Gasbarrone, Chiara Raponi, Dalia Boraciu, Eleonora Filigi, Giulia Di Lorenzo, Giulia Zerbato, Laura Catenacci, Luca Eramo, Lucrezia Dri, Noemi Gaeta, Sophia Candian, Viola Turetta. Regia Samantha Centra, Aiuto Regia Marilena Amodeo. Paradossi e risate garantite SABATO 25 MAGGIO con il CORSO JUNIOR (Scuola d’Arte FAP) in E SE ROSALINA INCONTRASSE GIULIETTA, la storia d’amore più conosciuta in tutto il mondo, scritta a quattro mani da Shakespeare e dalla sua fidanzata, Anne. Una storia che parla di amicizia, di amore e di follia che si apre con un enigma: cosa succederebbe se Giulietta non si uccidesse per Romeo e al suo funerale incontrasse Rosalina… scritta da Samantha Centra e Marilena Amodeo vede in scena Ginevra Bonetti, Gabriella Burca, Anastasia Ciriaci, Francesco Collepardi, Giorgia Formiconi, Ludovica Iazzetta, Massimo Mancini, Gabriel Mari, Christian Sanità, Ilenia Sautto, Elisa Vergara. Regia Samantha Centra e Marilena Amodeo. Doppio spettacolo DOMENICA 26 MAGGIO alle ore 17.30 in scena il CORSO BABY (Scuola d’Arte Fap) con CLARA, una storia scritta da Samantha Centra e Marilena Amodeo che racconta di Soldatini, Fate, Re e Regine. La sera della vigilia di Natale una nonna racconta una storia alle sue due nipotine che vengono catapultate in un mondo meraviglioso e magico. Interpreti: Beatrice Giusti, Castalia Garing, Flavio Mazzanti, Francesco Bua, Francesco Cannatelli Zappaterreni, Maria Arabela Sangil, Penelope Zappaterreni, Viola Pugliese, con la partecipazione di Marilena Amodeo e Silvana Lucon. Regia Samantha Centra, Aiuto Regia Marilena Amodeo. Sempre DOMENICA 26, ma alle ore 21.00 sarà rappresentata la commedia AMICHE DA MORIRE scritta da Samantha Centra e Marilena Amodeo ambientata tra i corridoi di una scuola dove una ragazza, Rachel, si è appena trasferita dal Texas. A darle il benvenuto un gruppo di cheerleader non proprio amichevoli e il gruppo delle secchione che proverà a vendicarsi della tirannia delle reginette. Sul palco il CORSO JUNIOR 2 (Scuola d’Arte Fap) con Alessio Alfredo Fieramonti, Angelica De Masi, Anita Massa, Arianna Nardocci, Francesca Capasso, Greta Alfano, Sara Preziosi, Shamira Natella, Sylvia Trementini con la partecipazione straordinaria di Giulia Ronci. Regia Samantha Centra, aiuto regia Marilena Amodeo. Si torna ancora a teatro VENERDÌ 31 MAGGIO alle ore 21.00 con la commedia brillante I SEGRETI DI LORD BYRON, scritta da Samantha Centra e Marilena Amodeo. Uno spettacolo nello spettacolo, un testamento, un’eredità e una famiglia non del tutto unita faranno da cornice al giallo più stravagante di sempre. Diretto da Marilena Amodeo sul palco il CORSO JUNIOR 1 con Gioele Addonizio, Carlotta Caldato, Melissa Cameli, Davide Cannizzaro, Gianluigi Capretti, Vittoria Cervone, Penelope De Paolis, Ginevra Forenza, Anastasia Gagliardini, Benedetta Gaveglia, Melissa Lovato, Camilla Monaci, Raissa Rizzo, Manuel Sciscione, con la partecipazione straordinaria di Samantha Centra e Michele Guarino. Si ride a crepapelle SABATO 1° GIUGNO alle ore 21.00 ma bisogna seguire la rotta, seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino, direzione isola che non c’è. PAN scritto da Samantha Centra e Marilena Amodeo si avvale di personaggi fantastici, guide di un pazzo viaggio che ci porterà a conoscere i segreti della nave più temuta di tutti mari, quella di Uncino e la sua spaventosa ciurma di pirati. Sull’isola il CORSO BABY con Rebecca Checca, Rebecca Di Lelio, Alyssa Zahoruni, Nicole Giannitti, Emiliano Acerbo, Riccardo D’elia, Martina Borrelli, Regina Muzzurru, Aurora Alicastro Minniti, Francesco Parisella, Anthony Carbone, Greta Tessari, Rebecca Patanè, Rachele Patanè, Matteo Macone, Cloe Finotti, Chiara Mariniello, con la partecipazione straordinaria di Samantha Centra, Giulia Puzio, Antonio Violetti, Michele Guarino. Regia Marilena Amodeo. A chiudere la maratona di spettacoli, il CORSO ADVANCED dell’Acting Lab di Simone Finotti, in scena SABATO 16 GIUGNO alle ore 21.00 con lo spettacolo SERVIZIO COMPLETO.