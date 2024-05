Anche il vescovo Crociata alla “Fiaccolata in onore della Madonna di Fatima”

LATINA – Una fiaccolata per la chiusura del Mese Mariano. Si terrà a Latina venerdì 31 maggio con partenza alle 21 dalla parrocchia di Santa Domitilla in Via De Chirico e arrivo alla Chiesa Parrocchiale di San Luca in Via Pierluigi da Palestrina. All’iniziativa “Fiaccolata in onore della Madonna di Fatima”, che vede riunite con Santa Domitilla e San Luca anche le parrocchie di Santa Rita, Santi Pietro e Paolo, San Carlo Borromeo, Sacro Cuore e San Matteo, parteciperà il vescovo Mariano Crociata.

I misteri del Rosario saranno rappresentati dagli attori della Passione di Cristo di Sezze lungo il percorso che si muoverà attraversando dopo Via De Chirico, Via Fiuggi e Via Picasso per arrivare in Viale Pierluigi da Palestrina.

E’ previsto l’accompagnamento musicale dell‘Orchestra I Fiati di Sezze diretta dal maestro Antonio Di Raimo. Ai cittadini fedeli viene chiesto di addobbare con bandierine e luci le vie di passaggio del corteo religioso.