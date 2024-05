Bandiera Blu a San Felice Circeo, Di Cosimo: “Certifica la qualità ambientale del nostro litorale e dei servizi”

SAN FELICE CIRCEO – “San Felice Circeo si conferma meta balneare non solamente per la qualità delle acque, attestata anche dai campionamenti periodici che vengono effettuati e dalla classificazione delle acque di balneazione della Regione Lazio, ma anche per i servizi offerti e le politiche adottate per in un’ottica di fruizione sostenibile del territorio e tutela ambientale”. Lo afferma il Comune in una nota dopo l’assegnazione della Bandiera Blu. Il riconoscimento, assegnato annualmente dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è stato ufficializzato martedì 14 maggio nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma presso la sede del CNR, alla quale ha partecipato il vicesindaco Luigi Di Somma.

“Va in questa direzione – aggiungono dall’Amministrazione – l’accordo di collaborazione siglato ad agosto 2023 tra Regione Lazio e Comune di San Felice Circeo per le attività di conservazione della tartaruga marina Caretta Caretta, specie che ha intensamente nidificato sul litorale nel corso della passata stagione balneare, e dell’habitat costiero e marino”.

«Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – per aver ottenuto anche quest’anno il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Questo vessillo certifica la qualità del nostro litorale dal punto di vista ambientale, ma anche dei servizi offerti».

«Per noi – aggiunge il vicesindaco, Luigi Di Somma – si tratta di una conferma importantissima, che ci spinge ancor più a lavorare in un’ottica di valorizzazione del nostro territorio a 360 gradi e di sviluppo sostenibile».