LATINA – Ieri sera, 28 maggio, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana eletto nei giorni scorsi dai volontari pontini, al termine delle procedure di voto previste per il rinnovo degli organi di governo locali, e che resterà in carica per quattro anni.

Il nuovo Presidente del Comitato di Latina è il volontario Lorenzo Munari, 33 anni d’età, in CRI dal 2007 e può vantare già un curriculum associativo d’eccezione. Dal 2009 Ispettore Provinciale degli allora Pionieri CRI (dal 2012 anche Vice Ispettore Vicario regionale Lazio). Dal 2014 al 2016 Sub Commissario del neocostituito Comitato di Latina e dal 2019 al 2023 alla guida del Comitato di Aprilia prima come Commissario Esterno e poi come Presidente eletto. Nella CRI ha raggiunto il massimo livello di formazione in Croce Rossa divenendo tra l’altro anche Formatore della Governance, Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario, Consigliere Qualificato per la Diffusione del DIU in ambito Forza Armata, specializzato in Principi e Valori. Dal 2018 è membro della Commissione Didattica Nazionale della Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e Focal Point Nazionale del Raid Cross. Nella vita è laureato in Management delle Politiche e dei servizi Sociali ed educativi e attualmente studente della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. Lavora presso PosteItaliane S.p.A nell’area Risorse Umane ed Organizzazione.

Il suo primo commento: «Rappresentare la più grande organizzazione umanitaria del pianeta, in un territorio così complesso è sicuramente una sfida che deve smuovere in noi il senso di responsabilità nei confronti delle comunità a cui ci rivolgiamo. Abbiamo il bisogno di Ispirare azioni e pensieri rigenerativi centrati sulla persona umana, con spiriti di servizio e quel senso di solidarietà. Ringrazio tutte le volontarie ed i volontari CRI che hanno dato fiducia al nostro progetto, ma che ancor di più perché come direbbe una grande persona, ogni giorno gettano il loro cuore oltre l’ostacolo. Benedetti siano gli istanti, i millimetri e l’ombra delle piccole cose».

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono:

Luca Palombo, 36 anni d’età, in CRI dal 2009 dove ha scoperto la passione per l’area sanitaria, che lo ha portato poi alla laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e a vari master di specializzazione. Oggi è dipendente dell’Asl di Latina, nell’area Formazione e Sviluppo professionale, ed è docente in Infermieristica in Area Critica e nell’emergenza presso il corso di Laurea in Infermieristica di Latina.

Emilia Paumgardhen, 62 anni, in Croce Rossa dal 2014 grazie all’esperienza di volontarie CRI delle figlie. Dal 2015 acquisito il brevetto TSSA per operare sulle ambulanze nei trasporti sanitari per arrivare nel 2019 a ricoprire il ruolo di delegato Area Salute. La passione per questo settore l’ha portata a diventare Direttore di Corso per i nuovi Volontari, Trainer BLSD, Trainer Simulo e Direttore del Percorso Gioventù.

Davide Sepe, 52 anni, in CRI dal 2007 dove da subito ha abbracciato l’area Salute fino ad acquisire la qualifica di Formatore trasversale e a seguire Formatore Manovre Salvavita, Formatore Salute e Sicurezza. A Gennaio 2024 è stato nominato componente Staff Area Salute del Comitato regionale Lazio.

Marco Marrocco, 24 anni, in qualità di Consigliere rappresentante dei Giovani.

La seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo è stata anche l’occasione per formulare un ringraziamento ai consiglieri uscenti per il servizio svolto. In particolare, un ringraziamento al presidente uscente Giancarlo Rufo, non più eleggibile per aver avolto il numero massimo di mandati, il quale ha guidato la CRI di Latina in tutti questi anni permettendo il raggiungimento di obiettivi e risultati importanti per il Comitato di Latina.