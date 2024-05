Nicolosi, via alla riqualificazione di 70 alloggi dell’Ater

LATINA – Saranno riqualificati 70 alloggi popolari del quartiere Nicolosi. L’Ater ha firmato il contratto che assegna i lavori per il secondo lotto dell’ intervento riqualificazione Quartiere Nicolosi. (il contratto è stato sottoscritto con la ditta Adv associati Srl di Nola)

“L’intervento specifico – si legge in una nota dell’azienda per l’edilizia residenziale pubblica – riguarda la riqualificazione degli alloggi di proprietà Ater che insistono nel quartiere per un importo complessivo di due milioni di euro. Si tratta di una parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana che rientra nell’ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell’ abitare (Pinqua) e che l’Ater in quanto soggetto attuatore, per conto del Comune di Latina, sta attivando nello storico quartiere del capoluogo; un intervento integrato che prevede un investimento complessivo di 12 milioni e mezzo di euro”.

QUATTRO INTERVENTI – Quattro gli interventi in cui è stato diviso il piano e questa mattina è stata affidata la parte relativa agli alloggi e affidato l’incarico per i lavori di previsti di sistemazione dell’asse viario, della zona mercato del quartiere, la realizzazione della biblioteca, di aree verdi e aree di parcheggio. Questo lotto è già in via di realizzazione con l’impresa Neroni costruzioni di Latina per un importo dei lavori, di questo lotto, è di 2 milioni e 300mila euro.

“Il contratto sottoscritto – spiega Enrico Dellapietà, presidente Ater – in continuità con l’assegnazione del lotto precedente e, a seguire, da altri due sta traducendo in operatività il percorso di rigenerazione di uno dei quartieri storici e identitari del capoluogo pontino. L’Intervento per gli alloggi segue quello per una biblioteca, l’ area mercato funzionale, la palestra, una nuova illuminazione e il recupero e messa in sicurezza delle aree comuni, oltre ad una nuova viabilità. Abbiamo – continua Dellapietà – fatto un ulteriore e concreto passo per rendere operativo un intervento che migliorerà la qualità della vita a decine di famiglie e diventerà un punto di riferimento della vita sociale e culturale della città: il Nicolosi torna alla sua naturale vocazione di quartiere da vivere”.