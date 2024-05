Nunc Stans, l’eterno presente nell’ultimo lavoro di Mauro Cascio

LATINA – Esce per Tipheret, “Nunc Stans. Eternità della Presenza e della Riconciliazione” di Latina Mauro Cascio. Laureato in Filosofia, appassionato seguace dell’idealismo tedesco, proponendo edizioni critiche delle opere di David F. Strauss, J.E. McTaggart, Georges Noël, e del pensiero hegeliano, l’autore, 53 anni, di Latina, in questo lavoro si occupa di comprendere “l’eterno presente”.

“La domanda che questo libro si fa è: la ragione toglie qualcosa alla fede? Secondo me no. Certo, la teologia non è più in grado in un’epoca cinica e veloce come la nostra, non è più in grado di rispondere alle grandi domande di senso che ognuno di noi ha. E allora vale la pena di recuperare quella grande tradizione filosofica che parte dai greci e arriva a Hegel”, suggerisce l’autore che ne ha parlato al microfono d Domenico Ippoliti