Con Plastic Free raccolta di mozziconi in quattro comuni

LATINA – Due giornate dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta fortemente inquinanti per l’ambiente quelle promosse dall’associazione Plastic Free quelle di sabato 8 e domenica 9 oggi e domani dedicate alla pulizia ambientale in occasione della giornata mondiale dell’ambiente e degli oceani . Quattro gli eventi organizzati dai volontari in provincia di Latina, due sabato, a Terracina e Maenza e domenica ad Aprilia e Bassiano.

TERRACINA : 8/06/2024 ore 10:00 Sanantha D’Andrea organizza una raccolta mozziconi al Parco La Pineta in Via Cristoforo Colombo. Link iscrizione https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7939/8-giu-terracina .

MAENZA : 8/06/2024 ore 9:30 i referenti Eleonora Rossi e Gianfranco Iagnocco organizzano una raccolta mozziconi in Loggia dei mercanti , con il patrocinio del comune . Link iscrizione https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8272/8-giu-maenza .

APRILIA: 9/06/2024 ore 10:00 in Via Ugo la Malfa , sarà il primo evento organizzato dal neo referente di Aprilia Massimiliano Ciardi con il supporto di Tonia La Porta referente per Genzano e con il patrocinio del comune . Link per iscriversi https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8144/9-giu-aprilia .

BASSIANO : 9/06/2024 ore 10:00 insieme ai referenti Martina Radicioli e Antonio D’Alessandro si svolgerà la pulizia ambientale del Sentiero LH12 Ecoludolandia, Ingresso Parco Via Luigi Iannarelli SNC , con il patrocinio del comune . Link iscrizione https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8105/9-giu-bassiano .