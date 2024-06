Tre musicisti di Aprilia nella band che apre il concerto di Vasco Rossi a San Siro

LATINA – Tre musicisti di Aprilia che fanno parte della Deshedus Project apriranno il 12 giugno il concerto del grande Vasco allo stadio di Milano. Sono Salvatore Anzalone 19 anni al basso, Luca Rubbè 21 anni alla batteria e Matteo Passarini 22 anni alla chitarra nel gruppo con il frontman romano Alessio Mieli.

Il gruppo arriva a San Siro dopo aver vinto la prima edizione del concorso “Zocca Paese della Musica”, gara per nuovi talenti del rock che il comune di nascita del rocker italiano organizza in collaborazione con lui. In palio proprio l’onore di scandare il pubblico in attesa dell’arrivo di Vasco.