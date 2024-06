“Questi ragazzi”: girato tra gli studenti del San Benedetto l’ultimo film di Renato Chiocca

LATINA – La vita di Gabriele, Francesco e Marika, tre ragazzi con disturbo dello spettro autistico raccontati in presa diretta nelle loro classi, con i loro insegnanti di sostegno e non. E’ stato girato nell’Istituto Professionale San Benedetto di Latina “Questi Ragazzi”, il mediometraggio del regista di Latina Renato Chiocca realizzato nell’ambito del progetto “Argento Vivo” (per il Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Nessun intervista, scene di ordinaria vita scolastica, più eloquenti di tante parole, e “senza mai nominare la diagnosi, per sfuggire a ogni catalogazione e per esprimere – spiega il regista – una posizione etica”. Come dire che i ragazzi sono molto di più del disturbo con il quale la società di definisce e in qualche modo li etichetta. Ne è nato un racconto della scuola (inclusiva) che ciascuno potrà giudicare vedendo il film quando sarà proiettato a Latina in estate (e che per ora è stato presentato in anteprima al 24° Sottodiciotto Film Festival (TO) e successivamente al 22°Fondi Film Festival).

“Per me un’esperienza straordinaria, per tutti i ragazzi è stata un’occasione di crescita, un modo per mettere a fuoco anche quei compagni di classe con cui gioco-forza, non si relazionavano abitualmente”. Ne sono nate amicizie inedite.

L’idea del film documentario, sostenuta dal dirigente scolastico Ugo Vitti con l’aiuto della collaboratrice Anna Reali, ha visto responsabile scientifico lo stesso Renato Chiocca, affiancato dalla professoressa Antonella Di Muro, cui si deve anche l’idea iniziale, e dalla referente dell’aera inclusione Giovanna Mancini. Un progetto partito da lontano, sotto la precedente dirigenza, raccolto e portato a termine fino al risultato di oggi. “Abbiamo cercato di far diventare il cinema un pretesto per dialogare, per mettere al centro chi magari è “a parte”. Tra i protagonisti anche gli insegnanti di sostegno che sono veri costruttori di autonomia per questi ragazzi. Una delle soprese è stato l’esame di maturità di Marika Torre che ha portato il film tra le prove d’esame, il suo sguardo autoanalitico”.

Oltre al regista Renato Chiocca, tra i professionisti latinensi che i hanno lavorato ci sono il direttore della fotografia Luigi Ceccon, l’assistente alla regia Marco Leotta, gli autori del manifesto Chiara Spagnoli e Massimo Marson per Studiospaam e l’autore delle musiche originali Francesco Ruggiero, già docente dell’Istituto Donna Lelia Caetani di Norma e Sermoneta partner di progetto.