A Pantanello “Appuntamento con le lucciole”: l’escursione notturna per tornare bambini

LATINA – Una scia si lucciole illumina la notte a Pantanello. Osservando la foto scattata la settimana scorsa da Edoardo Previato, naturalista, guida e volontario della Lipu in servizio nell’area che fa parte del Monumento Naturale Oasi di Ninfa, si riesce ad avere un’idea di che cosa sarà possibile vedere durante un’escursione notturna organizzata per domenica prossima, 9 giugno. Questi piccoli insetti luminescenti, che credevamo pressoché scomparsi, hanno scelto Pantanello per riprodursi e sono dunque anche un indice dell’ottimo stato di salute di questo pezzo di territorio pontino sottratto all’agricoltura e restituito alla natura 25 anni fa.

“L’idea della visita è nata un po’ per caso – spiega Gastone Gaiba, già responsabile della Lipu Latina e oggi referente per l’area di Pantanello – Con le guide abbiamo compiuto un’escursione notturna di formazione e osservazione, per ascoltare un po’ di voci della notte, e siamo rimasti estasiati dalla quantità di lucciole che abbiamo incontrato. Letteralmente centinaia nel cuore dell’oasi, un fenomeno al quale non siamo più abituati, che ci fa piacere e ci fa ben sperare. Una sorpresa che volevamo condividere con il pubblico”.

Giugno è infatti il mese delle lucciole, perché è il mese della riproduzione e proprio attraverso gli organi fotogeni situati nella parte posteriore dell’addome, questi insetti producono segnali luminosi che servono come richiamo sessuale. “Ma vederne così tante ci fa capire che questo habitat è integro, idoneo per la loro riproduzione”.

L’ “Appuntamento con le lucciole” reso possibile dalla Fondazione Roffredo Caetani, è per domenica 9 giugno alle 21, su prenotazione da effettuare al 3273860129