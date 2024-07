A Sabaudia torna la seconda edizione di Blu Comedy

SABAUDIA – “BLU COMEDY – il teatro in città” è la seconda edizione di un evento che strizza l’occhio alla stand-up comedy. Un genere, quest’ultimo, tornato alla ribalta grazie a una nuova generazione di comici e vive oggi una nuova età dell’oro. Una forma di spettacolo dal vivo dove il “comico”, il suo linguaggio colloquiale e l’assenza della quarta parete, prevalgono. Il comico si esibisce in piedi davanti al pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente ad esso. L’artista che va in scena prende il nome di stand-up comedian. A differenza del cabaret o del varietà, questa forma d’arte è caratterizzata dalla sola presenza di un attore (massimo due), i cui temi vengono trattati con un piglio satirico, l’artista è autore di sé stesso e ciò attribuisce una maggiore veridicità a ciò che egli dice sul palco e in generale alla sua performance. Nella maggior parte dei casi, ciò che viene raccontato è il proprio vissuto con tutte le sue sfumature, spesso drammatiche e opportunamente rielaborate per renderle divertenti.

Ma non solo Stand Up al “Blu Comedy”, anche commedie leggere, divertenti. Commedie brillanti che mescolano momenti esilaranti e lasciano spazio a riflessioni sulla storia dei grandi artisti, sulla natura, sul mondo. Un viaggio di quattro serate uniche nel loro genere, ricche di humor e giochi di parole che coinvolgono un pubblico attento, che ama condividere emozioni.

“La commedia italiana è questo: trattare con termini comici, divertenti, ironici, umoristici degli argomenti che sono invece drammatici. È questo che distingue la commedia italiana da tutte le altre commedie”

Quattro serate, dal 28 al 31 luglio, presso il piccolo giardino di Palazzo Mazzoni (ex poste), dove il blu del palazzo, insieme alle luci sulla scena e il blu del crepuscolo, diventa il colore dominante di tutta la rassegna!

Il sottotitolo “Il teatro in città” indica e amplifica l’importanza di un luogo al centro della città. Un palazzo che nel nostro caso, ben si presta come scenario, come quinta naturale a cielo aperto, a creare quell’atmosfera magica e coinvolgente: il Centro di documentazione Angiolo Mazzoni, scalinata esterne di via Piemonte 4. Opera architettonica della prima metà del XX secolo che Angiolo realizzò e di cui ne prende il nome.

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” recita una famosissima frase di Charlie Chaplin e molti senza dubbio sono d’accordo. Charlie è stato uno straordinario artista del XX secolo, che con la sua comicità intrisa di malinconia ha saputo far ridere ma, allo stesso tempo, anche scatenare una riflessione sulla vita moderna. E dal nostro grido di battaglia “Ridere è una cosa seria” ne abbiamo voluto raccogliamo l’eredità e la facciamo nostra. È come dire che chi non ride mai non è una persona seria. Si, vogliamo offrire al nostro pubblico un momento di leggerezza, divertimento, attraverso la comicità ma non solo.

La rassegna fa parte della kermesse estiva organizzata dal Comune di Sabaudia ed in particolare dall’assessorato alla Cultura Turismo e Spettacolo diretto e coordinato dal Vicesindaco Giovanni Secci. A questa rassegna seguirà sulla scalinata dello stesso Centro “Musica in Blu, dove il canto recita”. L’assessore si è dichiarato soddisfatto del grande flusso turistico che è stato registrato in città, nell’ultimo weekend un trend favorevole che conferma il buon lavoro fatto.

Curatore dell’eventi è Umberto Cappadocia, in collaborazione con Marcello Pastore

Programma

28/07

OSSESSIONATI

con Lucia Ciardo, Serafino Iorli,

Francesca Targa

29/07

ALDO FABRIZI

con Fabrizio Gaetani

di F. Gaetani e F. Giannini

30/07

IL SEQUESTRO DEGLI INNOCENTI

con Mariano Viggiano, Salvatore Riggi,

Giorgia Lunghi, Regia Dalila Aprile

31/07

IN BOCCA A LUPO,

VIVA IL LUPO

con Massimo Wertmüller