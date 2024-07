Il Miami Beach di Latina compie 30 anni

LATINA – 30 anni di attività. Era il 27 luglio del 1994 quando per la prima volta il Miami Beach aprì le porte, e le piscine, a Latina. Per festeggiare l’evento, la struttura ha deciso di dedicare l’intera giornata di domani ai festeggiamenti che inizieranno già alle 9:30 del mattino e fino alla mezzanotte tra dj set, spettacoli di fuoco, schiuma party, balli in piscina e, in chiusura, i fuochi d’artificio.

In questi 30 anni, tanti i personaggi che hanno calcato il palco della struttura, ma tanti anche i cittadini che i responsabili della struttura hanno visto crescere: “Alcuni venivano da noi bambini e ora portano i loro figli in colonia. Per noi è una grandissima gioia”, ci ha spiegato Milena Sambucci, che insieme ai fratelli gestisce la struttura.

