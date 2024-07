Francesco Parrino in concerto al Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Con oltre 175 milioni di visualizzazioni su Youtube, 800mila iscrizioni ai propri canali e 18 album, Francesco Parrino, nonostante la giovanissima età, ha conquistato negli anni un pubblico sempre più vasto grazie alla magia delle sue esecuzioni pianistiche di hit radiofoniche, di colonne sonore e “pietre miliari” della musica contemporanea e non solo.

Sabato 3 agosto, alle ore 21:00, l’artista è pronto a incantare il pubblico in un concerto pianistico che si svolgerà nella suggestiva cornice di Vigna La Corte, l’area panoramica del centro storico di San Felice Circeo, incastonata nelle mura medievali del paese, immersa nel Parco nazionale e con un affaccio mozzafiato sul litorale pontino. Un concerto con ingresso gratuito in cui Parrino, attraverso le note del pianoforte e suonando i propri arrangiamenti musicali creati a orecchio, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale che unirà colossi della musica: da Ennio Morricone ai Queen, passando per Elvis Presley, gli Abba, i Radiohead e tanti altri ancora.

Dopo aver iniziato in tenera età, a quattro anni, a suonare il pianoforte, Francesco Parrino si è diplomato col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Nel 2011 ha aperto il suo primo canale YouTube, cui, nel 2018, se n’è aggiunto un secondo, “Extras”; ad oggi, i canali contano oltre 800mila iscritti e più di 175 milioni di visualizzazioni.

Francesco Parrino realizza video di performance pianistiche di una grande varietà di brani, da hit radiofoniche a colonne sonore, con arrangiamenti da lui creati a orecchio. Nel settembre del 2017, ha pubblicato il suo primo album, “Piano Covers” su tutte le principali piattaforme online. Ad oggi, la discografia di Parrino conta 18 album.

Nel 2020, Francesco Parrino ha stretto una collaborazione con il noto marchio e produttore di pianoforti Steinway & Sons. È stato inserito nel roster ufficiale degli artisti Steinway ed è presente nel catalogo “Steinway Spirio” con oltre 150 brani.