Ingiurie e minacce ai gestori del bar, musica a tutto volume di notte: daspo urbano urgente per un uomo di Castelforte

LATINA – Il questore di Latina Fausto Vinci ha emesso il daspo urbano in via d’urgenza nei confronti di un uomo di Castelforte accusato di una serie di comportamenti violenti e molesti, di ingiurie e minacce nei confronti dei gestori di alcuni bar della zona. In un caso arrivando ad investire con l’auto un esercente.

Il provvedimento che è stato notificato in queste ore dalla polizia, segue la proposta trasmessa dalla Stazione Carabinieri di Castelforte, che ricostruendo numerose condotte dell’uomo e i precedenti a carico dello stesso, ne hanno evidenziato la pericolosità sociale.

Secondo quanto emerso infatti, l’uomo in diverse occasioni aveva l’abitudine di intrattenersi nei bar consumando alcolici e tenendo un atteggiamento provocatorio e minaccioso nei confronti dei gestori, fino ad assumere toni particolarmente offensivi nei confronti della moglie del titolare di uno degli esercizi coinvolti, che si era sentita pronunciare frasi dal contenuto osceno ed aveva per questo denunciato il responsabile ai Carabinieri di Castelforte. In un’altra occasione, presso un altro bar della zona, l’uomo con la sua autovettura aveva tentato di investirne il titolare, che era rimasto ferito.

E non è tutto. L’uomo era stato segnalato più volte per i suoi comportamenti anche da vicini e residenti nella sua zona dove rendeva la vita difficile anche per il volume alto al quale ascoltava la musica anche durante la notte.

Ora, dopo il daspo urbano, per due anni non potrà frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nel centro del Comuna di Castelforte. In caso di violazione rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.