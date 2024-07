Latina bollino rosso, si allunga la striscia

LATINA – Se oggi è per Latina la prima giornata da bollino rosso, domani non sarà da meno. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute prolunga l’allerta più elevata per il capoluogo pontino anche al 12 luglio (e si resta in attesa dell’aggiornamento previsto nelle prossime ore). I metereologi parlano di “forno africano” con temperature che nel centro Italia potranno sfiorare i 40°C. A peggiorare la situazione l’intensificazione delle notti tropicali, con temperature superiori ai 20°C.

La condizione di alta umidità, come quella che stiamo attraversando, impedisce l’effetto di raffreddamento naturale del corpo e il caldo si avverte in maniera più accentuata. A Latina le temperature previste oscillerano tra i 24-25 gradi del mattino e i 38 del picco di giornata.