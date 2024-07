Pattinaggio artistico, un anno di successi per ASD Anthea Skating Latina che ora spera in una pista coperta

LATINA – Un anno sportivo ricco di successi per la scuola di pattinaggio artistico “ASD Anthea Skating Latina”, che ha saputo distinguersi in diverse competizioni regionali e nazionali, grazie al talento delle atlete e alla dedizione dei suoi allenatori. Dopo il Trofeo Lazio, gara di interesse regionale organizzata dalla FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici, dove la ASD Anthea Skating Latina è riuscita ad entrare nella prestigiosa Top Ten delle migliori scuole di pattinaggio della regione classificandosi al nono posto su 37 società partecipanti, un nuovo traguardo è arrivato in campo nazionale .

Al “Trofeo Nazionale FISR Primi Passi e Giovani Promesse” svoltosi dall’8 al 16 giugno a Roccaraso, la ASD Anthea Skating Latina ha presentato 15 atlete accompagnate dall’allenatrice Manuela Pastore e conquistato due medaglie d’oro, sei d’argento e due di bronzo, più ottimi piazzamenti a metà classifica in categorie fra le 10 e le 20 atlete. “Questo risultato è il frutto di un intenso lavoro di squadra e di una preparazione tecnica accurata che ha portato gli atleti a esibirsi con grande impegno e determinazione, capaci di distinguersi su un palcoscenico nazionale e di portare in alto il nome della loro città”, dicono dalla società sportiva.

Soddisfatta l’allenatrice ed ex pattinatrice Manuela Pastore: “Bambine e ragazze che hanno partecipato hanno un’età che va dai 10 ai 16 anni. Sono molto fiera di loro e di tutte le atlete della mia scuola, durante questo anno sportivo hanno fatto passi da gigante. È bellissimo sentire chiamare al microfono durante le premiazioni “da Latina”, la nostra città viene nominata e riconosciuta nel mondo del pattinaggio artistico grazie al nostro lavoro e soprattutto grazie a questi ottimi risultati. Spero sia solo l’inizio di un percorso di crescita che ci porterà sempre più in alto, sicuramente continueremo ad impegnarci al massimo”.

Un altro momento di grande orgoglio è stato il Campionato Italiano Formula UISP svoltosi a Massa dal 20 al 30 giugno, durante il quale Ines Cinquegrana, atleta della ASD Anthea Skating Latina accompagnata dall’allenatrice Manuela Pastore, ha conquistato uno splendido settimo posto su 55 partecipanti. Un risultato eccezionale che sottolinea non solo le capacità tecniche della pattinatrice, ma anche la qualità dell’allenamento ricevuto. Arrivare in una competizione di tale livello è un traguardo che conferma la ASD Anthea Skating Latina come una delle realtà più promettenti del panorama pontino.

La stagione si è conclusa con il tradizionale saggio di fine anno, un evento che ha raccolto l’entusiasmo di atleti, genitori e appassionati. Lo spettacolo, tenutosi presso il pattinodromo comunale di Latina, ha visto la partecipazione di tutti e 90 gli atleti della scuola, dai più piccoli ai più grandi, che hanno messo in scena uno spettacolo emozionante e ricco di coreografie. L’evento ha registrato una grande affluenza di pubblico (circa 400 spettatori), dimostrando ancora una volta l’affetto e il sostegno della comunità locale verso la ASD Anthea Skating Latina e la curiosità verso il mondo del pattinaggio artistico.Tutti questi successi rendono la scuola di pattinaggio un vero e proprio fiore all’occhiello della città di Latina.

Il presidente della ASD Anthea Skating Latina Mario Pastore ha espresso il suo orgoglio per gli ottimi risultati ottenuti e ha ringraziato tutto lo staff tecnico, gli atleti e le loro famiglie per l’impegno e la dedizione dimostrati. Questa stagione è stata oggetto di grandi cambiamenti normativi che hanno richiesto un particolare impegno da parte del Consiglio Direttivo per il rispetto delle formalità emerse con la riforma del lavoro sportivo: “Con l’entusiasmo per i successi ottenuti e la gratitudine per il sostegno ricevuto, la ASD Anthea Skating Latina dà appuntamento a tutti a settembre con l’inizio del nuovo anno sportivo. Le iscrizioni sono aperte per chiunque voglia avvicinarsi a questo affascinante sport.Appuntamento a settembre per un nuovo anno di sfide e successi sulle rotelle”.

La prossima sfida sarà quella di riuscire a portare Latina nel panorama delle città polo per gli sport rotellistici, ma per questo servirà l’impegno delle istituzioni per garantire una pista coperta dove poter organizzare competizioni Federali senza il rischio di annullamento per condizioni meteo avverse. “Una garanzia che richiede solo la possibilità di utilizzare impianti esistenti della Pubblica Amministrazione, che possano essere convertiti in impianti praticabili per le competizioni rotellistiche. L’impegno delle ASD è pronto; vedremo cosa si riuscirà a fare dal punto di vista delle Autorità”, dicono dalla società.