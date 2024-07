Prima settimana di Basket in Piazza, un successo torneo e villaggio della pallacanestro

LATINA – Si è conclusa la prima settimana del I Trofeo Città di Latina, inaugurato dal Ministro per lo Sport e I Giovani Andrea Abodi, in tribuna a seguire le fase iniziali del torneo, diviso tra le categorie Junior e Senior. Sette serate, 14 partite in una grande cornice di pubblico, sia in in tribuna che intorno al perimetro del campo allestito nell’area di Piazza del Popolo. Un vero e proprio Villaggio della pallacanestro, che comprende due campi di minibasket e spazi di aggregazione che stanno funzionando, richiamando in centro città tutte le sere tanti ragazzi a fare sport e a giocare fino a tardi con la palla a spicchi come era nelle intenzioni degli organizzatori dell’associazione Gli Amici del Basket.

Ieri sera due partite tiratissime, con esiti incerti sino al suono della sirena. Negli Junior il Basket del Golfo ha superato I Goonies di un punto (62-61), mentre Onoranze Funebri La Riviera solo nelle battute conclusive è riuscita a staccare nel punteggio Turi Rizzo, al culmine di una rimonta di carattere.

IL PROGRAMMA di lunedì 8 luglio – Oggi alle 19 Globaltel – Le Pulcine (19) e Inlingua – Finocchiaro Consulente Finanziario (21). Fino a sabato I Senior giocano la fase di qualificazione, da Domenica 14 al via I quarti di finale, con abbinamenti incrociati tra i gironi A e B. Gli Junior (girone unico) completeranno la fase di qualificazione il 16 luglio. Dal 17 al luglio via le semifinali. Finali Junior il 20 luglio, finali Senior il 21 luglio.