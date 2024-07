Il presidente della Provincia presenta il bilancio semestrale dell’Ente

È stato presentato questa mattina, presso la Sala Loffredo, della Provincia di Latina in Via Costa, il Bilancio semestrale delle attività dell’Ente. Durante la Conferenza Stampa il Presidente Gerardo Stefanelli ha ripercorso il lavoro svolto dagli Organi di Governo e dai singoli servizi, Illustrando i principali progetti curati e analizzando insieme le aree strategiche d’intervento.

“Presentiamo, prima della pausa estiva, il report delle attività dell’Ente nei primi mesi del 2024 – ha esordito il Presidente Stefanelli – “Questa è una buona abitudine che, come Ente, cerchiamo di portare avanti sempre, per rendere accessibili e fruibili le sue azioni e rafforzare il ruolo sul territorio di un Ente che cresce, che investe sul personale, che riesce ad equilibrare il suo Bilancio e ad essere vicino alle Amministrazioni comunali. Questa attività di rendicontazione pubblica serve a mostrare come funziona un Ente, a gratificare il lavoro svolto da chi lo compone e fissare obiettivi da raggiungere”.

ASCOLTA STEFANELLI

Accanto a lui, il Vicepresidente Vincenzo Mattei che è intervenuto sul Bilancio. Nel corso della presentazione grande risalto è stato dato alla capacità dell’Ente di porsi come guida territoriale per le Amministrazioni, attraverso tutta una serie di interventi che nel tempo ne hanno ripristinato e confermato la centralità. Grande attenzione all’edilizia scolastica, ai fondi del PNRR e agli interventi della viabilità, sulle strade provinciali e sui ponti, anche in supporto ai Comuni.

Il Presidente Gerardo Stefanelli ha ricordato la grande attenzione alle Politiche di Area Vasta, dalle campagne di comunicazione e promozione, fino alla “Via Appia Regina Viarum” e al modello di governance territoriale proposto con la Cabina di Regia come unicum territoriale.

“Nell’ambito delle Politiche di Area Vasta abbiamo cercato di dare risposte a tutti i territori, dando vita ad iniziative di promozione e valorizzazione mirate. – prosegue il Presidente Stefanelli – “Accanto a queste, non sono mancate le campagne di comunicazione dei singoli settori, come quella sulla sicurezza stradale e sulle 4R, che raccontano una Provincia più proiettata verso l’esterno, che comunica e che vuole essere più presente, al fianco degli amministratori e dei cittadini.”

La panoramica delle attività svolte è stata seguita dall’annuncio dei prossimi progetti messi in essere dalla macchina provinciale, che troveranno compimento entro la fine dell’anno e si evolveranno fino alla fine del mandato.