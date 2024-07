Weekend di giochi e risate con l’associazione commercianti P.Cap.

PONTINIA – Cresce l’attesa per a Pontinia per un week end all’insegna dei giochi e delle risate organizzato dall’Associazione Commercianti “P.Cap.” in collaborazione con il Comune. Si inizia sabato 3 agosto con il “Pontinia Play Festival”, una versione rivisitata e ammodernata degli indimenticabili “Giochi senza frontiere”, ideata per animare il cuore della città regalando una serata di divertimento ai partecipanti e al pubblico. Ben 13 squadre si presenteranno ai nastri di partenza, alcune delle quali provenienti dai centri limitrofi e altre composte da realtà associative del posto, da semplici gruppi di amici e perfino da una coraggiosa formazione di amministratori e funzionari comunali. I vari team si cimenteranno in sette diverse prove e in una performance finale rigorosamente a sorpresa. In programma i classici giochi popolari come il tiro alla fune, la “Doccia Pazza”, la “Torre di Bicchieri” ed il “Vestito di copertoni”, ma anche appassionanti sfide di velocità, equilibrio e destrezza sui gonfiabili allestiti dagli organizzatori lungo le principali strade del centro. Particolare curiosità desterà il “Boot Camp Challenge”, 40 metri di corse, salite e scivoli, ma anche lo spietato “Eliminator” e l’emozionante “Calcio Balilla Umano”.

Saranno tutti ingredienti necessari per vivere una spettacolare serata all’insegna dello sport e dello stare insieme. Si inizia alle 19 dall’area antistante il “Map”, con il corteo delle 13 squadre preceduto dalle Majorettes “White Flower” e diretto verso Piazza Indipendenza. Subito dopo i partecipanti occuperanno le varie postazioni e seguiranno le direttive dei giudici del “P.Cap.”, mentre nella piazza centrale saranno raccolti punteggi e riscontri cronometrici per arrivare a stilare la classifica finale. Al termine, sul palco della stessa piazza centrale, avverrà la premiazione delle prime tre squadre classificate, con un montepremi complessivo di 1200 euro in buoni acquisto presso gli esercizi associati.

L’evento, organizzato grazie al contributo della Regione Lazio attraverso il progetto “Reti d’imprese – Pontinia Centro dell’Agro Pontino”, prevede un gustoso e divertente seguito il giorno dopo, con “Play on stage – Artisti comici in strada”. Si tratta di cinque spettacoli per tutte le età, proposti sempre lungo le strade di Pontinia. Si inizia alle 19 in piazza Kennedy con “L’unione fa la forza”, una rappresentazione della Compagnia Opera Prima Teatro di Latina rivolta ai più piccoli. Si prosegue in altri spazi del centro con tre bravissimi comici impegnati in spettacoli itineranti organizzati in collaborazione con il Teatro Fellini e con l’Associazione P.Cap.: Daniele Parisi con “Abbasso Daniele Parisi”, Andrea Cosentino con “Kotekino Riff” e Chiara Becchimanzi con “Terapia di Coppia”. Alle 23 il gran finale in piazza Indipendenza con l’incontenibile Lele Sarallo accompagnato dalla musica di Luqas Dj, protagonisti del format “Chi ride è out”: tanti artisti e aspiranti tali si sfideranno per vincere il premio di migliore (o peggiore) comico della prima edizione.