SERMONETA – L’Associazione Ventitré 4.0 Event, con il patrocinio del Comune di Sermoneta e della Pro Loco di Sermoneta, ha organizzato la prima edizione del “Sermoneta Expo: Wine and Food alla Corte dei Caetani”, che si terrà questo fine settimana, il 3 e 4 agosto 2024 nello storico borgo di Sermoneta.

Questo evento esclusivo celebrerà l’eccellenza enogastronomica del nostro territorio con una serie di attività imperdibili.

Durante il Wine & Food Expo, i visitatori avranno l’opportunità di degustare vini pregiati, una selezione di etichette di alta qualità delle cantine locali e assaporare specialità gastronomiche.

Inoltre, ci saranno performance musicali e spettacoli che animeranno le strade del borgo.

L’evento è pensato per offrire un’esperienza unica, immersi nella magica atmosfera del centro storico di Sermoneta, tra vicoli incantati e scorci suggestivi. Un’occasione perfetta per condividere momenti speciali con amici e famiglia.

Tra le aziende partecipanti: Villa Gianna, Monte Corvino, Iacchetti, Il Quadrifoglio, Cantine Rizzato, Cantine Il Moro, Iacoangeli, Tre Terre, Tenute Filippi, Agricola Marzoli, Tenute De Castro, La Corte dei Greci, Casale del Giglio, Cantina Spallotta Walter, Vigneti Fontana, Ominia Romana, Pietrapinta, Vin Viandante, Tenuta Pecorini, Cantina Raparelli, Donne Del Vico, Birra Sulmo, La Liquirizia di Napoleone, Amaro Piccolo.

Informazioni e Contatti: Pierluigi: 329.4732311Francesco: 392.4440834

Ci sarà anche il servizio di navetta dall’area mercato di Monticchio al centro storico nei due giorni, fino a mezzanotte e mezza.

Sabato 3 agosto ricomunciano anche i “sunset tour”, visite guidate serali nel borgo, alle 19 a cura dell’associazione Meraviglia (prenotazioni al numero 3248821981).