Boxe Latina, bronzo agli Europei Schoolgirl per Aurora Turrin

LATINA – Medaglia di bronzo per Aurora Turrin, Schoolgirl 51 kg alla sua prima partecipazione ai Campionati Europei; due argenti per i maestri Rocco Prezioso e Mirco Turrin, nello staff degli Schoolboy guidati dal tecnico responsabile Patrizio Oliva. Il bilancio della Boxe Latina a Banjia Luka, IN Bosnia Erzegovina, è stato soddisfacente.

L’exploit è sicuramente di Aurora Turrin, che archivia gli Europei con un bagaglio di esperienza pesantissimo, a confronto con le migliori tradizioni pugilistiche continentali. Lo score attuale parla di 12 vittorie ed una sconfitta, maturata in semifinale contro la scozzese Kara Young, che si è poi laureata campionessa europea. Un incontro che si presta in realtà a più di una riflessione sul giudizio complessivo a favore della sua avversaria, spesso richiamata verbalmente per le avanzate a testa bassa, ma mai richiamata ufficialmente, cosa che le avrebbe comportato una penalità ed uno spostamento del verdetto a favore della Turrin.

Una sconfitta che non cancella assolutamente il cammino verso il suo futuro, che ha esordito negli Ottavi avendo ragione sull’irlandese Ella Archbold, forte del titolo conquistato nella precedente edizione a 46 kg, con alle spalle un grande curriculum. Aspetti che non hanno scalfito le certezze e le qualità della Turrin, confermate nei Quarti in cui ha battuto la turca Asmin Cabas, altro ostacolo non facile da superare.

Un 2024, tra vittorie ai Campionati Italiani, Round Robin e bronzo agli Europei, che rimarrà nella sua storia personale e in quella della Boxe Latina. Questo il commento di Aurora: “Ho conquistato due medaglie importanti in soli nove mesi, soprattutto per la poca esperienza a livello internazionale, la prima sconfitta non cancella le convinzioni di dire la mia sul ring. Ne esco a testa alta, avendo centrato l’obiettivo di maturare e imparare. Ho scoperto nuovi aspetti di me su cui poter lavorare, pur consapevole di aver trovato davanti un’avversaria, che ha meritato di andare in finale e di vincerla. Sono consapevole di aver affrontato avversarie forti quanto me e di avere battuto la campionessa europea in carica, quindi mi faccio onore. Ringrazio tutta la mia famiglia e mio fratello Mattia, sempre vicini e orgogliosi di me. Il mio percorso non finisce assolutamente qui, ma ce ne saranno da vedere delle belle e con il tempo migliorerò anche io … piano piano”. Aurora Turrin tornerà sul ring il prossimo 28 settembre in un altro evento organizzato dalla Boxe Latina, ma intanto si gode questo grande risultato di famiglia. Nella storia della Boxe Latina, si tratta infatti della seconda medaglia di bronzo agli Europei, dopo quella conquista dal fratello Mattia Turrin, da Schoolboy, ad Erzerum in Turchia nel 2022.

Quello conquistato da Aurora Turrin è anche uno dei tre bronzi vinti dalle azzurrine, guidate dal tecnico responsabile Valeria Calabrese e il maestro Gianfranco Rosi. Gli altri due bronzi sono Alexandra Sinagra (42 kg) e Mira Amadori (57 kg). Oro per Vittoria Milani (36 kg) e Gaia Cardarella (64 kg).

Per gli Schoolboy, le medaglie d’argento sono andate a Brian Lo Piccolo (44 kg) e Raul Barone (57 kg). In totale sette medaglie, tra Schoolboy e Schoolgirl, quarto posto nel medagliere dopo Russia, Polonia e Inghilterra.