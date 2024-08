Cori, una targa in ricordo di Giuseppe Lana

CORI – Si è spento a soli due giorni dal traguardo dei 100 anni che si preparava a festeggiare insieme alla sua famiglia. Giuseppe Lana, molto conosciuto a Cori, ma anche a Latina dove è stato per lunghi anni titolare di un’agenzia di consulenza automobilistica in piazza Santa Maria Goretti, professionista specializzato in materia di circolazione stradale, era nato il 4 agosto del 1924 e si è spento serenamente il 2 agosto scorso.

“Noi – ha detto il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – abbiamo ugualmente voluto ricordarlo in compagnia della famiglia, donando ai suoi quattro figli – Maurizio, Luigi, Maria Rita e Francesca – un piccolo omaggio alla sua memoria”.

“A Giuseppe Lana, 100 anni, un grande traguardo per un nostro concittadino che si è sempre contraddistinto per la sua operosità“: recita la targa donata ai familiari.

Giuseppe Lana, aveva quattro figli e sette nipoti e ha avuto anche il privilegio di conoscere il piccolo Tommaso, suo pronipote.