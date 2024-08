Europei Schoolgirl, Aurora Turrin in semifinale

LATINA – Qualificazione alle semifinali e un bronzo potenziale già assicurato. Continua il sogno di Aurora Turrin agli Europei Schoolgirl in programma a Banja Luka in Bosnia and Erzegovina. Dopo avere superato negli ottavi di finale Ella Archbold (3-2), irlandese campionessa in carica, la 51 kg della Boxe Latina si è ripetuta nei quarti contro la turca Asmin Cabas.

Stavolta il verdetto finale di 4-1 denota la superiorità dell’azzurra pontina rispetto all’avversaria, anche se il match non è stato privo di insidie. Nel primo round tutti e cinque i cartellini dei giudici sono andati a favore dell’angolo blu di Aurora Turrin, che nella seconda ripresa ha invece convinto quattro giudici, mentre uno soltanto ha premiato la Cabas.

La vittoria finale dell’italiana per 4-1 è arrivata con i seguenti punteggi: 29-28, 28-29,30-27, 30-27, 30-27.

Con la certezza del podio già in tasca, Aurora Turrin si appresta a combattere la gara di semifinale con la scozzese Kara Young. Appuntamento venerdì 8 agosto.