Il Cisterna Volley inizia la stagione 24/25 con le visite mediche

CISTERNA – Con le visite mediche di rito, prende ufficialmente il via la stagione 24/25 del Cisterna Volley. Nella giornata odierna il collettivo pontino si è ritrovato presso il “Poliambulatorio Riabilitazione Ninfa” del dottor Martini a Cisterna di Latina per effettuare tutti i test del caso, prima di iniziare nel pomeriggio il primo allenamento stagionale sotto gli occhi del rinnovato staff tecnico a disposizione di coach Falasca. Un’occasione per il primo incontro tra lo staff del Cisterna Volley e la squadra. Oltre a Falasca erano presenti il secondo allenatore Roberto Cocconi, il terzo allenatore Elio Tommasino, il preparatore atletico Andrea Bianchetti e lo scoutman Maurizio Cibba, prima di spostarsi al palazzetto di Cisterna di Latina per iniziare la prima seduta di lavoro.

“Oggi è stata l’occasione per fare i test necessari per iniziare gli allenamenti in palestra – racconta coach Guillermo Falasca – Come ci aspettavamo non ci sono stati problemi, ora inizieremo gradualmente a inserire i carichi di lavoro. Il nostro obiettivo adesso è prima di tutto portare la squadra a recuperare la miglior condizione fisica e tecnica possibile. Aspettiamo ancora il rientro di qualche giocatore, in questi giorni ne approfitteremo per concentrarci su lavori specifici a livello tecnico e tattico, in attesa di avere la squadra al completo per sviluppare al meglio anche il nostro gioco. Questo periodo prima dell’inizio delle competizioni ci consente di concentrarci su alcuni aspetti tecnici, noi ne approfitteremo per utilizzare questo tempo a disposizione nel miglior modo possibile. Infine sarà importante evitare di incorrere in qualche problema fisico. Dove possibile, eviteremo di rischiare possibili infortuni”.

Presso il centro medico i giocatori si sono affidati alla cura dei vari specialisti, a partire dai nuovi fisioterapisti della squadra: Michele Freda, già nel Cisterna Volley come osteopata, e Nello Colantuono. Oltre al medico sociale Amedeo Verri, erano presenti il chirurgo ortopedico Gianluca Martini, il cardiologo Giorgio Greci, il biologo nutrizionista Salvatore Battisti, il podologo Alessandro Russo, il responsabile delle analisi di laboratorio Roberto Zaralli, il radiologo Francesco Sciuto e la Dottoressa Chiara Russo .

“Tutti i giocatori sono arrivati in ottima salute, pronti per affrontare la stagione che verrà – l’analisi del dottor Verri – Gli atleti sono stati sottoposti a una visita medica generale, poi in sequenza al controllo dell’assetto podologico e alla visita cardiologica, rispettivamente con Chiara Russo e Giorgio Greci. Sono state impostate le diete personalizzate per ogni giocatore. Con i fisioterapisti si è valutata la risposta fisica dell’atleta dopo un periodo di riposo, a livello muscolare. Infine nei prossimi giorni saranno sottoposti ai prelievi ematologici di routine”.