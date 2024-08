Parte l’avventura Bastia-Latina di Cristian Nardecchia in acquabike

LATINA – Francia- Italia in acquabike. Parte domani (8 agosto) l’avventura di Cristian Nardecchia, 40 anni, di Sezze. Ciclista amatoriale con un passato da professionista pronto ad attraversare il Mar Tirreno, da Bastia a Latina, 250 miglia marine, pari a 463 chilometri. Una traversata programmata ad inizio luglio, che il mare aveva costretto a rinviare. Ora si parte.

La sfida partirà giovedì 8 agosto alle 5 e, se tutto fila liscio, si completerà nel pomeriggio di domenica 11 agosto, con l’approdo sulle coste pontine a Capo Portiere, nelle acque antistanti il Fogliano Hotel New Life, a due passi dal lago di Fogliano.

Nardecchia sarà in sella ad un modello di bici ad acqua prodotta dall’ azienda spagnola Red Shark, azienda con sede a Roses in Costa Blanca, disegnata dall’ingegnere Joseph Robau, lo stesso che ha creato il nuovo Maggiolino della Volkswagen. La partenza di Cristian è fissata per il 7 agosto da Terracina a bordo di una barca da 18 metri con equipaggio, personale medico e familiari.

L’atleta è abituato alle imprese avendo stabilito, la notte tra l’11 e il 12 settembre 2021, il primato mondiale di dislivello, di 18.075 metri (due volte l’altezza dell’Everest) in 22 ore, 17 minuti e 56 secondi, percorrendo nella sua Sezze via Monticello, 241 volte, 570 metri a giro con pendenza del 14,3% e 75 metri di dislivello. Mentre il 25 giugno 2022 sulle Dolomiti, ha scalato il Passo Giau in 31 minuti e 40 secondi; un minuto in meno dei 32 e 42 secondi da Egan Bernal, vincitore del Giro d’Italia 2021.

Adesso Cristian Nardecchia proverà ancora ad entrare nella storia. Affronterà il mare aperto, avvicinandosi poi a 20 miglia marine, ovvero 37 chilometri, dalle coste toscane e laziali. Quindi virata finale a Latina.