Gaeta, non si ferma all’alt e fugge in auto creando il panico: 23enne inseguito e arrestato

GAETA – E’ terminato con l’arresto del protagonista, un rocambolesco inseguimento a Gaeta. Un giovane residente ad Itri infatti, già noto per precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, nel pomeriggio del 1° agosto alla guida di un’auto non si è fermato all’alt dei militari in uniforme fuggendo a velocità sostenuta e con manovre spericolate per le strade del centro cittadino. Dopo aver percorso circa due chilometri, vistosi in trappola, ha deciso di abbandonare il mezzo e tentare la fuga a piedi. Nuovamente raggiunto dai carabinieri si è opposto procurando ferite lievi ad uno degli operanti, ma è stato bloccato.

Visto il pericolo per l’incolumità creato, e la reazione avuta verso i militari dell’Arma, il 23enne è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.