Scontro tra scooter e furgone: muore un 52enne di Latina

LATINA – Un uomo di Latina di 52 anni, Gianni Perciballe, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in Via del Saraceno, la strada che collega Via Torre La Felce a strada Congiunte Destre. Devastante e fatale l’impatto che ha catapultato l’uomo dall’altra parte della strada.

Sul posto con i soccorritori del 118 è intervenuta la Polizia Locale. Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’uomo conosciuto con il soprannome di Fico.

Si tratta della terza vittima sulle strade pontine tra sabato pomeriggio e questa mattina: tutti e tre erano in sella a moto o scooter.