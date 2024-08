Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ha preso parte ai Campionati Italiani Ragazzi, Junior e Under23

SABAUDIA – Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ha preso parte ai Campionati Italiani riservati alle categorie Ragazzi, Junior e Under23 che si sono svolti dal 2 al 4 Agosto al Centro Federale di Castel Gandolfo. L’intenso weekend di gare ha visto sfidarsi sulle acque del Lago Albano tutti gli Atleti sulle distanze dei 1000, dei 500 e dei 200 metri per l’assegnazione dei Titoli Tricolore. Le Fiamme Oro tornano a casa con 15 Titoli Italiani, 7 Medaglie D’Argento e 8 di Bronzo.

Sulla lunga distanza dei 1000 metri, vince l’Oro nel C1 Under23 Maschile l’Ag. Szela Dawid che condivide il podio con il compagno di squadra Samuele Veglianti, giunto Terzo. E’ Oro cremisi anche nel C1 Junior Maschile grazie all’impresa di Riccardo Caporuscio, a completare il podio anche Samuele Vona che riesce ad aggiudicarsi la Medaglia Di Bronzo. Altri podi arrivano anche dalla canadese biposto, dove l’All.Ag. Szela Kristian insieme a Samuele Veglianti chiudono Primi tra gli Under23, mentre Lorenzo Battistelli e Daniele Iannarella si aggiudicano il C2 Ragazzi; nella stessa gara è Bronzo per Andrea Mandatori e Federico Pressato. Altri due Argenti preziosi sono stati conquistati nel C2 Junior da Valerio Roscioli e Samuele Vona e da Antonio Quattrociocchi nel C1 Ragazzi.

Archiviate le competizioni sui 1000 metri, Sabato 3 Agosto si sono svolte le prove sui 500 metri, dove ad aprire la giornata ricca di successi è l’Ag. Della Giustina Olympia che vince l’Oro nel C1 Under23 Femminile. Nella categoria Ragazzi risultati importanti per Antonio Quattrociocchi che si aggiudica l’Argento in C1 e l’Oro in C2 in coppia con Alessio Belmonte, anch’esso Bronzo in C1. Nella stessa gara del C2 Ragazzi arriva Terza la coppia formata da Andrea Mandatori e Federico Pressato. Per la categoria Junior vincono il C2 Samuele Vona e Valerio Roscioli mentre si piazzano Terzi Niccolò Sabbatino e Matteo Tonini, nel C1 invece si aggiudica l’Argento Riccardo Caporuscio.

Per la maggiore categoria degli Under23 vincono il Titolo Italiano in C2 l’All.Ag. Szela Kristian insieme al fratello Ag. Szela Dawid, Bronzo per Samuele Veglianti e Andrea La Macchia. Altro Oro negli Under23 per l’imbattibile quartetto formato da Samuele Veglianti, Andrea La Macchia, All.Ag. Szela Kristian e Ag. Szela Dawid. Sul finale della giornata dedicata ai 500 metri arriva un’altra Medaglia con la firma di Samuele Veglianti, che conquista l’Argento nel C1 Under23 Maschile.

Per concludere la tre giorni di gare si sono svolte le sfide sprint sui 200 metri, dove anche in questa distanza gli Atleti Pontini hanno conquistato un Oro nel C1 Junior con Riccardo Caporuscio, nel C1 Under23 con l’Ag. Szela Dawid e nel C1 Under23 Femminile con l’Ag. Della Giustina Olympia. Altri tre Titoli Italiani sono arrivati dal C2 Junior di Riccardo Caporuscio e Valerio Roscioli, dal C4 Ragazzi di Alessio Belmonte, Antonio Quattrociocchi, Lorenzo Battistelli e Daniele Iannarella ed infine nel C4 Under23 con Andrea La Macchia, Samuele Veglianti e la coppia di fratelli Ag. Szela Dawid e All.Ag. Szela Kristian; quest’ultimi due si portano a casa anche un Argento nel C2 Under23. Un’altra Medaglia d’Argento è stata conquistata dal C2 Ragazzi di Lorenzo Battistelli e Daniele Iannarella che sul finale precedono i compagni di squadra Andrea Mandatori e Federico Pressato, giunti Terzi.

Ad accrescere il Medagliere Cremisi altri due Terzi posti conquistati da Samuele Veglianti nel C1 Under23 e da Niccolò Sabbatino e Matteo Tonini nel C2 Junior.

Nel corso della manifestazione è stato messo in palio il Trofeo “Marco Fagioli”, che dal 2009 il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Sabaudia assegna alla Società Sportiva il cui Atleta risulterà vincitore del Campionato Italiano in K1 Junior 500m, quest’anno ad aggiudicarselo è stato Samuele Pedralli della Canottieri Mestre.

Conclusi i Campionati Italiani di Categoria, gli Atleti e le Atlete delle giovanili avranno qualche giorno di riposo per poi ultimare la preparazione in vista degli ultimi impegni della stagione tra cui la Gara Internazionale Olympic Hopes, dove sono stati selezionati per partecipare i tre Atleti cremisi del settore giovanile Antonio Quattrociocchi, Alessio Belmonte e Lorenzo Battistelli. Infine l’ultimo appuntamento della stagione agonistica saranno i Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Milano dal 13 al 15 Settembre.