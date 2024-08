Incidente su Via Acque Alte, la sindaca Celentano: “Profondo cordoglio per la morte dei due ragazzi di 15 e 18 anni”

LATINA – “Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due ragazzi, di 15 e 18 anni, che questa notte hanno perso la vita a seguito di un incidente avvenuto in strada Acque Alte. Mi stringo al dolore dei familiari e dell’intera comunità di Borgo Podgora. Quanto accaduto mi addolora immensamente”. Lo ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano dopo la tragedia avvenuta nei pressi di Borgo Podgora. “Il tema degli incidenti stradali – ha aggiunto la prima cittadina – è purtroppo ricorrente nel nostro territorio, anche con esiti drammatici come quello di questa notte che ha spezzato la vita di due giovani concittadini. Voglio rivolgere una raccomandazione a tutti coloro che si mettono in auto, e in modo particolare ai giovani, affinché siano sempre consapevoli dei pericoli della strada”.