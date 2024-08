Borgo Podgora in lutto per la morte di Gabriele Parcesepe e Christian Granella

LATINA – “Ricorderemo per sempre i vostri sorrisi e la vostra immensa frenesia, piena di vita”. Così un’amica posta sui social le foto in moto di Gabriele Parcesepe e Christian Granella, i due ragazzi di Latina di 18 e 15 anni morti nella notte in un incidente stradale. Dolore e incredulità per quanto accaduto su Via Acque Alte dove i due studenti hanno perso la vita in un terribile incidente stradale mentre erano in macchina con un amico diciottenne e altri due giovani, tutti ricoverati all’ospedale Goretti, non in pericolo di vita.

E’ un lutto collettivo e la comunità di Borgo Podgora si ritroverà stasera in strada alle 21 per una fiaccolata in memoria dei due giovani. Cordoglio alle famiglie e alla comunità di Borgo Podgora ha espresso la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha voluto richiamare alla consapevolezza gli automobilisti soprattutto i più giovani.

La ricostruzione dell’incidente, le cause, la dinamica, le responsabilità sono al vaglio della Procura della Repubblica di Latina che coordina le indagini della Polizia stradale di Aprilia intervenuta per i rilievi quando è terminato il lavoro dei vigili del fuoco e degli equipaggi del 118 impegnati nei soccorsi.

Da una prima ricostruzione che dovrà essere confermata, le due vittime viaggiavano sul sedile posteriore di una Toyota Ch-r che procedeva a velocità sostenuta sulla strada provinciale che dalla rotatoria di Borgo Piave porta a Borgo Podgora a pochi chilometri da Latina. La vettura ha incrociato prima una minicar che si era appena immessa sul rettilineo e ne ha urtato la fiancata sinistra, poi, ormai priva di controllo, ha urtato in sequenza prima una Nissan Qashqai guidata da un 27enne, poi una Lancia Ypsilon condotta da una ragazza di 30 anni che procedevano nella stessa direzione di marcia una dietro l’altra, quindi si è schiantata contro un albero e ha rimbalzato finendo la sua corsa ribaltata al centro della carreggiata. Sconvolti, ma miracolosamente illesi i conducenti delle tre vetture, unici testimoni di quanto avvenuto.

Sarà la Procura a stabilire come procedere e quali accertamenti disporre, mentre sono stati effettuati come di rito i test sui conducenti.

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS chiede che si agisca con maggiore incisività: “Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza: chiederemo con forza al Signor Prefetto una task force per presidiare le nostre strade a tappeto, anche con l’utilizzo dell’esercito. Basta morti innocenti”, scrive Giovanni Delle Cave.