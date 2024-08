Latina Lido, ritardi nell’assegnazione dei chioschi verso Rio Martino

LATINA – E’ agosto e molti chioschi sul lungomare di Latina nel tratto di Rio Martino non sono ancora attivi, per ritardi nell’assegnazione comunale dei lotti. Lo denuncia il consigliere comunale di Per Latina 2032 Nazareno Ranaldi che interroga l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco: “Ad oggi – sottolinea – non c’è ancora una pubblicazione delle graduatorie: cosa impedisce di assegnare i chioschi nella stagione estiva 2024?. E quando è prevista la pubblicazione della graduatoria? Ancora, da quando partirà allora il contratto con gli assegnatari dei chioschi, quale sarà il primo dei 6 anni di contratto? Chiediamo al Comune di rispondere con chiarezza, è già tardi”.

I tempi – secondo il consigliere di opposizione – non promettono di essere brevi dal momento che “una volta formulata la graduatoria deve trascorrere un mese per eventuali contestazioni, e non è più possibile assegnare i chioschi per il primo dei 6 anni di contratto che va dal 1° maggio al 30 settembre 2024”.

“Sappiamo che il termine per il ricevimento delle offerte per partecipare al bando di concessione è stato il 20 maggio, e che l’apertura delle offerte è stata datata al giorno dopo, il 21 maggio: da allora sono passati oltre due mesi, perché questo ritardo?”, chiede Ranaldi. “Molti cittadini si sentono lesi da questo disinteresse o malfunzionamento della macchina comunale: il lungomare di Latina ha bisogno di attenzioni, e non solo per quanto riguarda il tratto da CapoPortiere a Foce Verde, ma anche quello più naturalistico verso Rio Martino, che guarda al Circeo, sede di uno dei parchi naturalistici più importanti della zona e molto frequentato in periodo estivo, anche da turisti”.

Il bando prevede una concessione di quattro lotti di uguali valori e caratteristiche, ognuna ha una durata complessiva di 6 anni – a partire dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, appunto – dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro (1.320.000,00 euro per ogni lotto).