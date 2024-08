Al Castello Caetani di Sermoneta nove serate con “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare

SERMONETA – Nove serate dedicate al capolavoro di William Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate”. Un allestimento site specific che si terrà al Castello Caetani di Sermoneta per il cartellone di eventi, organizzato dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con il Teatro Fellini di Pontinia sotto la direzione artistica di Clemente Pernarella. Dal 4 al 12 agosto, ogni sera dalle 19. La scelta del Castello Caetani come location per questa rappresentazione non è casuale, si presta infatti perfettamente a ospitare le intricate vicende dello spettacolo di Shakespeare e gli spettatori saranno trasportati in un mondo onirico, dove realtà e fantasia si fondono.

“Pensato per animare lo spazio del Castello, lo spettacolo è costruito attraverso una modalità immersiva utile a scoprire l’unicità della location e coinvolgere lo spettatore nell’esperienza e nella dimensione metafisica del racconto”, dicono dalla Fondazione Roffredo Caetani che ha creduto fortemente nel progetto.

Diretto da Clemente Pernarella, il capolavoro shakespeariano prenderà vita grazie a un cast di attori di grande talento, tra cui Salvatore Palombi, Giada Prandi, Emanuele Accapezzato, Andrei Costantino Cuciuc, Alessio Del Mastro, Federico Bizzarri, Emma Pernarella, Gabriella Califano, Claudio Samori, Roberto D’Erme, Francesco Astro, Simone Ciocca, Alessandro Federici, Giorgia Spiriti, Giorgia Loffredo, Federica Nocella, Matilda Drudi, Greta Coco. Le musiche originali composte da Stefano Switala accompagneranno le vicende dei personaggi, aggiungendo ulteriore fascino e atmosfera a una delle commedie più amate del grande drammaturgo inglese.

Lo spettacolo è organizzato e co-prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani con Effimera Teatro, Lestra, Teatro Fellini.

Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Roffredo Caetani (www.frcaetani.it). La prenotazione dei biglietti può essere effettuata attraverso il sito www.fellinipontinia.com o contattando il numero 392/5407500. I biglietti sono disponibili anche su www.ciaotickets.com (acquisto diretto al link: www.ciaotickets.com/it/alla-corte-dei-caetani).