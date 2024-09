A Sabaudia due giorni con “I Sapori del Parco”

SABAUDIA – Si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre, al centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo in Via Carlo Alberto 188 a Sabaudia, “I Sapori del Parco”, manifestazione alla sua prima edizione, nata per “celebrare – dicono gli organizzatori – la bellezza del Parco Nazionale del Circeo e la ricchezza enogastronomica e agricola del territorio che occupa, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici locali e di evidenziare il legame tra buon cibo, cultura locale e conservazione dell’ambiente naturale all’interno del Parco, a dimostrazione dei vantaggi diretti e indiretti che derivano dalla protezione ambientale di questo territorio”.

Saranno presenti circa 30 produttori e aziende agricole, che permetteranno di degustare e acquistare prodotti tipici e ricette a km 0: pasta, verdure, carne, salumi, formaggi, olio extra vergine di oliva, dolci, vino, birre artigianali e tanto altro. Presenti anche alcuni ambasciatori del marchio “Natura in Campo” della Regione Lazio e diversi stand istituzionali. In programma anche attività ludico-sportive, laboratori, masterclass, talk, show cooking, escursioni e musica su un’area di circa 1200mq.

“Siamo entusiasti di questa prima edizione – afferma il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone – che permetterà al Parco di accogliere numerose persone, dando così prova tangibile del concetto di inclusività che abbiamo in mente, permettendoci di far conoscere e vivere al meglio questo territorio e i suoi prodotti nel segno di una sostenibilità ecologica del turismo”.

“Tutela ambientale e produzioni enogastronomiche di qualità – spiega il direttore del Parco, Stefano Donati – camminano a braccetto, in un territorio con una così forte vocazione agricola e turistica. Vogliamo riprendere il dialogo con i cittadini a partire dalle aziende e dai soggetti che già oggi hanno lavorato con successo nel segno della ecosostenibilità. L’obiettivo prossimo è creare una rete, una interlocuzione forte e un marchio di qualità ambientale dei produttori del Parco. E a seguire fare lo stesso con gli operatori del turismo.”

L’evento prenderà il via sabato alle ore 17:00 con il talk “Eno e oleoturismo nel Parco Nazionale del Circeo” e proseguirà poi fino alla sera con una masterclass di avvicinamento all’olio Evo e un accompagnamento musicale.

Domenica 8, invece, le attività avranno luogo già a partire dalla mattina, quando alle ore 10:00 si terrà la street workout “Camminata dinamica in cuffia alla scoperta del Parco Nazionale del Circeo”. Si proseguirà poi fino alla sera con attività come la visita guidata al museo naturalistico del Parco (ore 11:30 e 15:30) e il talk “Vivere il Parco in modo sostenibile: turismo, enogastronomia e sport” (17:30), attività dunque sempre dedicate al Parco e alla sua riscoperta.