Il Cisterna Volley Sabato e Domenica protagonista a Gubbio per il torneo “Spirito di Squadra”

CISTERNA – Prosegue la preparazione atletica del Cisterna Volley agli ordini di coach Falasca e del suo staff. Coach Falasca potrà contare su tutto il roster a disposizione. Sono infatti tornati a Cisterna per lavorare con il gruppo Jacopo Tosti, reduce dalla vittoria del Mondiale U17 con l’Italia, Efe Bayram e Michael Czerwinski, entrambi al ritorno dalle rispettive nazionali. A distanza di pochi giorni dal test match contro Perugia, il Cisterna Volley si prepara a vivere un weekend di grande pallavolo a Gubbio, per il torneo “Spirito di Squadra”, che vedrà i pontini affrontare Sonepar Padova, Gioiella Prisma Taranto e Voleibol Guaguas Las Palmas Volley Sabato 7 e Domenica 8 settembre, in un quadrangolare di beneficenza giunto alla undicesima edizione.

Il torneo che andrà in scena nella Palestra Polivalente di Gubbio è nato nel 2013, per ricordare la memoria di Francesco Rampini, giocatore e allenatore prematuramente scomparso in un incidente stradale, col papà Giampietro che per anni ha rappresentato un traino infaticabile, nonché una presenza fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Per il Cisterna Volley si tratterà della seconda partecipazione al torneo. Lo scorso anno i ragazzi di Falasca chiusero al secondo posto, alle spalle del Panathinaikos, che vinse la finale 3-1.

Il Cisterna Volley affronterà in semifinale la Sonepar Padova alle ore 18:00, mentre la gara inaugurale è in programma alle 15:00 e vedrà in campo il Voleibol Guaguas Las Palmas e la Gioiella Prisma Taranto. I precedenti contro Padova sorridono al collettivo pontino, che lo scorso anno si è imposto sui veneti in due occasioni, nella partita di ritorno e nella gara dei gironi ai Play Off 5 posto, entrambe vinte 3-1.

“La mia estate è stata bella e intensa – racconta Michael Czerwinski – Abbiamo chiuso con una sconfitta contro il Belgio ma come gruppo siamo migliorati, avere la possibilità poi di confrontarmi con Paul Buchegger mi ha permesso di crescere ulteriormente. Vestire i colori della propria nazione è sempre bello, specialmente perchè nel mio caso trovo un gruppo di amici, che possono insegnarmi tanto. Fisicamente sto bene, sono pronto a mettermi a disposizione della squadra, ho lavorato tanto e ho tanta voglia di aiutare la squadra ed essere un elemento affidabile per loro. Le sensazioni sono buone, se avrò l’occasione di giocare, sarò pronto a dare il mio contributo”.