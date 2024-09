Miss Italia 2024, ecco le 15 concorrenti del Lazio, tre sono pontine

(le foto sono di Roberto Antonelli)

LATINA – Sono quindici le aspiranti al titolo di Miss Italia in concorso per il Lazio selezionate al termine del tour di Miss Italia Lazio 2024 organizzato dalla Delta Events, e tre di loro sono pontine. Sono: Miss Lazio 2024, Soraya Galuppi, già Miss Rocchetta Lazio 2024. La ventenne di Latina che ha conquistato il titolo regionale assoluto a San Felice Circeo, vive con la mamma e tre sorelle, lavora in un’azienda farmaceutica con turni notturni e da pochi mesi studia canto. Al Circeo ha riscosso applausi cantando “Amado mio” dei Pink Martini.

Pontina è anche Camilla Bodesmo, Miss Eleganza Lazio 2024. Camilla ha 20 anni e risiede a Fondi (Lt); ha i capelli rossi, gli occhi marroni e tante lentiggini, studia informatica e sogna di calcare le passerelle della moda in giro per il mondo.

Mentre da Sperlonga arriva Martina di Trento, Miss Framesi Lazio 2024. La diciottenne è una studentessa liceale che ama lo sport; pratica infatti nuoto a livello agonistico ed è cintura nera di Taekwondo. Suona il pianoforte.

Nel gruppo laziale anche Beatrice Mazzoni, Miss Roma 2024, 20enne romana di Primavalle; Greta Caretta, Miss Cinema Lazio 2024, 25enne romana istruttrice di Pilates ;Lavinia Puggioni, Miss Sorriso Lazio 2024, 19enne di Ardea; Beatrice Scintu, Miss Cinema Roma 2024, 18 enne di Roma; Arianna Sabatini, Miss Eleganza Roma 2024, 20 anni di Acilia. Victoria Masprone, Miss Rocchetta Lazio 2024, 18 anni vive in Brasile attualmente domiciliata a Roma ;Arianna Ciamei, Miss Miluna Lazio 2024, 20 anni romana; Elena di Palma, Miss Givova Lazio, 18 anni romana; Claudia Raimondi, Miss Etruria 2024, 21 anni di Viterbo, studentessa di marketing ed appassionata di viaggi; Francesca Risi, Miss Riviera Tirrenica 2024, 19 anni salernitana ma residente a Roma; Sara Bumbaca, Miss Bellezze del Lazio 2024, 18 anni romana; Nicole Boccanera, Miss Social Lazio 2024, 19 anni di Marino.