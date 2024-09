Al Francioni la nazionale di calcio Under 21 batte 7-0 il San Marino

LATINA – La Nazionale Under 21 batte per 7-0 San Marino. Allo stadio Francioni di Latina con i quattro goal di Esposito e le reti di Bove e Raimondo (Esposito chiede anche la quinta rete, che viene catalogata come autogoal), la squadra di Carmine Nunziata è attualmente al comando del girone A con 18 punti in 8 partite.

La prossima sfida è in programma martedì 10 settembre contro la Norvegia. Il 15 ottobre invece, la sfida con l’Irlanda a Trieste.

Al termine della partita mister Nunziata ha scambiato qualche battuta con i giornalisti. Qui al microfono di Domenico Ippoliti

Al botteghino sono rimasti fuori numerosi appassionati e interi settori sono rimasti vuoti. La spiegazione è tecnica: era aperta solo la tribuna, mentre gli altri settori non sono omologati per gare internazionali.