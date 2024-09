Tiziano Ferro, cena con Elodie a Los Angeles e singolo in arrivo

LATINA – Elodie vola da Tiziano Ferro per una cena. La notizia la dà proprio il cantante di Latina in una storia social nella quale pubblica l’immagine del “memo” inserito in agenda: “Elodie a cena a casa” . E anche lei infatti, fa lo stesso, con un dettaglio in più: “TZN cena a LA (Los Angeles)” e la frase “arrivo amore” accompagnata da due cuoricini.

Lo scambio tra i due, chiaramente voluto per incuriosire il pubblico, non è passato inosservato e anzi sarebbe solo il lancio di una collaborazione artistica. All Music Italia, che aveva dato notizia di un sodalizio tra i due già alcuni mesi fa, annuncia che uscirà un singolo di Tiziano Ferro con featuring di Elodie, e che la data è il 20 settembre. L’ufficialità potrebbe arrivare proprio oggi (17 settembre), giorno della “cena a Los Angeles” e tenuto conto del fuso orario.