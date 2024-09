Appia Day, Sermoneta e le testimonianze di epoca romana: visita guidata gratuita

SERMONETA – Sermoneta aderisce all’Appia Day e celebra “I giorni dell’Appia. Oltre l’Unesco”, l’iniziativa della Provincia di Latina con la quale l’amministrazione Giovannoli ha firmato un protocollo di intesa per la valorizzazione della Regina Viarum, oggi divenuta 60° sito Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco.

A Sermoneta domenica 22 settembre a partire dalle 16.30 ci sarà una speciale visita guidata gratuita del borgo dal titolo “Testimonianze di epoca romana dalla Regina Viarum agli antichi templi”, un viaggio che consentirà di far scoprire ai partecipanti una Sermoneta sotto una diversa luce, evidenziando le tracce dell’antica Roma nel borgo. L’appuntamento è alle 16.30 in piazza del Popolo.

«Sermoneta si inserisce in un ricco calendario che punta a valorizzare il sito della via Appia lungo il suo percorso in provincia di Latina – spiega il presidente del Consiglio delegato a cultura e turismo, Pierluigi Torelli – con orgoglio la nostra città è in un circuito virtuoso di promozione del territorio, per mettere in rete eventi e iniziative per far conoscere le nostre eccellenze».

informazioni: 324.8821981.