Concerto della Banda dell’Aeronautica Militare per il Maggiore Gabriele Orlandi

TERRACINA – Una giornata a Terracina per ricordare il Maggiore Gabriele Orlandi. A sette anni da quel tragico 24 settembre 2017, il Comune di Terracina ha organizzato una cerimonia e un concerto per onorare la memoria del Pilota dell’Aeronautica Militare il prossimo martedì 24 settembre 2024.

Il primo appuntamento è alle 16 in viale Circe, davanti al monumento alla memoria del Maggiore Orlandi. Ci sarà una cerimonia con la deposizione di un omaggio floreale e la benedizione da parte di Don Fabrizio Cavone mentre la tromba della Banda Musicale Città di Terracina intonerà il silenzio.

Il secondo appuntamento è alle 17 in piazza Municipio con il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. Un evento di grande prestigio per tutta la Città, grazie al supporto dell’Associazione Arma Aeronautica di Terracina, che vedrà la presenza di 55 orchestrali diretti dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano. Il concerto si aprirà con la Marcia d’Ordinanza, e proseguirà con un repertorio che spazierà dalla musica classica a quella moderna e contemporanea. Si passerà infatti dalla Rapsodia Ungherese di Liszt ai brani di Ennio Morricone fino agli Abba, passando per Glenn Miller.

Istituita il 1 luglio 1937, la Banda dell’Aeronautica Militare si è esibita per la prima volta in forma solenne presso la Caserma Cavour di Roma alla presenza del Maestro Pietro Mascagni. Il primo maestro a dirigerla è stato Alberto Di Miniello, autore della Marcia d’Ordinanza e allievo di Ottorino Respighi. Ferma soltanto durante gli eventi bellici, dal 1944 ha ripreso la sua attività concertistica in tutto il mondo. Attualmente è attivo il bando di reclutamento per 29 orchestrali, con scadenza il 21 ottobre.

«Gabriele Orlandi è un cittadino onorario di Terracina, ma è soprattutto nei cuori di tutti noi. Per questo è nostra intenzione continuare a ricordarlo, e siamo davvero onorati quest’anno di poterlo fare ospitando la Banda dell’Aeronautica Militare. Un’occasione per stare insieme e omaggiare la memoria del Maggiore Gabriele Orlandi ascoltando il concerto di questi orchestrali dallo straordinario spessore artistico che indossano la sua stessa divisa», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’Assessore ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.