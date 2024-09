Basket, Benacquista Latina sconfitta a Chieti per 87-68

LATINA – Esordio difficile per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che sul campo di Chieti Basket gioca la prima gara ufficiale della stagione cedendo ai padroni di casa 87-68.

“Una prestazione sicuramente non all’altezza delle possibilità del team – dicono da casa nerazzurra in una nota – Bisognerà resettare immediatamente in vista della prossima gara di mercoledì. Sarà fondamentale in questi pochi giorni lavorare sugli aspetti da migliorare per arrivare preparati alla sfida infrasettimanale”.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 2 ottobre alle ore 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, all’esordio casalingo, riceveranno la NPC Rieti in occasione della seconda giornata di campionato. (Foto Andrea Milazzo)