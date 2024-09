Latina, nuovi controlli ad “Alto impatto”, pattuglie a Villaggio Trieste, quartiere Nicolosi e Piazza Santa Maria Goretti

LATINA – La Questura di Latina ha coordinato un nuovo specifico servizio di controllo nel capoluogo, come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e per soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. I controlli si sono concentrati a Villaggio Trieste, nel quartiere Nicolosi e nell’area di Piazza Santa Maria Goretti. Le attività hanno consentito di identificare 259 persone, delle quali 49 straniere – nei confronti delle quali sono stati effettuati i dovuti accertamenti circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale – sono stati inoltre controllati 143 veicoli, con l’irrogazione di 9 contestazioni al Codice della Strada. Nell’ambito del medesimo controllo una persona è stata denunciata perché in possesso di hashish e crack finalizzate allo spaccio.

La Questura ha intensificato anche le attività di controllo da parte dell’Ufficio Immigrazione delle posizioni di cittadini extracomunitari; è stato quindi adottato un provvedimento di espulsione a carico di un cittadino nigeriano, successivamente accompagnato presso un centro di permanenza per il successivo rimpatrio nel paese di origine. Infine è stato oggetto di verifica amministrativa anche un esercizio pubblico. Le attività saranno ripetute in piena sinergia con le altre forze di polizia, allo scopo di realizzare un più mirato e profondo controllo del territorio nelle aree degradate del capoluogo.