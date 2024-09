Cambio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina. il nuovo comandante è Piergiacomo Cancelliere

LATINA – Si insedia oggi nella sede di Piazzale Carturan, Piergiacomo Cancelliere nominato nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina. L’avvicendamento con Luigi Capobianco si terrà nella giornata di oggi.

Cancelliere arriva dal Comando provinciale di Rimini, dove è stato comandante dal 2021, è un esperto di esplosioni e di sistemi di rivelazione e soppressione degli incendi.

A consegnargli il testimone il suo predecessore scelto per guidare il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Capobianco salutando gli uomini che ha diretto fino a ieri, ha tracciato un bilancio dei suoi 21 mesi di attività. “Il 2023 è stato particolarmente intenso, con 8500 interventi effettuati, la maggior parte dei quali è stata legata all’emergenza incendi boschivi protrattasi dall’inizio dell’estate fino a ottobre. Quest’anno, fino ad oggi, sono già stati registrati 6.000 interventi. Sebbene gli incendi di vegetazione flagellino il territorio della provincia” – ha continuato il comandante – “non vanno dimenticati i soccorsi su specchi d’acqua, lungo le infrastrutture stradali e ferroviarie di una rete viaria sviluppata e sfruttata con traffici di notevole intensità”. Nel suo intervento ha poi citato anche le attività che interessano il settore della prevenzione incendi e dei controlli, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni attraverso i controlli di prevenzione incendi e la vigilanza sull’applicazione delle norme.

In questi 21 mesi Capobianco, in collaborazione con gli Uffici centrali e con la Direzione Regionale, ha concluso l’iter burocratico per l’acquisizione del sedime dell’ex istituto Angelo Sani, per la costruzione della nuova sede centrale di Latina, un progetto avviato nel 2018 e del valore di diversi milioni di euro, a cui si somma l’imminente termine dei lavori e la consegna del distaccamento di Terracina, e la imminente consegna al Comando, che si concretizzerà proprio nei prossimi giorni, dell’area destinata alla edificazione del nuovo distaccamento di Castelforte. Sotto la sua guida si è avviata anche l’istruttoria per l’acquisizione del presidio rurale di San Felice Circeo. Il Nucleo Nautico di Gaeta ha visto la rimessa in servizio della UNA VF 1086 e l’acquisizione di risorse finanziarie per compensare la carenza di organico di personale specialista, in un porto caratterizzato da fonti di rischio incendio di notevole particolarità .