Pestaggio a Latina, fare Latina Giovani: “Lavorare insieme per ripristinare la sicurezza nei luoghi di ritrovo”

LATINA – Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri sul violento pestaggio di un 18enne avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Latina ad opera di un coetaneo, in uno dei luoghi abituali di ritrovo serale dei ragazzi conosciuto con il nome di l’”Ewen”, nei pressi di Viale Mazzini, interviene il gruppo Fare Latina Giovani: “Solidarietà al ragazzo vittima dell’ignobile aggressione! È inaccettabile che un luogo che dovrebbe essere sicuro diventi teatro di episodi del genere! Questo non è solo un fatto isolato, ma rappresenta una problematica più ampia che riguarda la sicurezza dei nostri spazi pubblici.”

Il gruppo ha messo in evidenza la necessità di creare ambienti più sicuri per i ragazzi. “Dobbiamo lavorare insieme per ripristinare la sicurezza nei luoghi di ritrovo; ciò significa non solo aumentare la presenza delle forze dell’ordine, ma anche coinvolgere i giovani in iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. È triste pensare che tanti ragazzi possano trovarsi a dover affrontare situazioni simili. La poca sicurezza all’interno di Latina la rende meno attrattiva per coloro che desiderano trasferirsi qui per studiare. Dobbiamo fare in modo che la nostra città torni a essere un luogo sicuro e accogliente. E dobbiamo farlo unendoci ed essendo noi stessi un supporto alle forze dell’ordine.”

Il tema della cultura della non violenza è emerso come centrale nel dibattito. I membri del gruppo hanno sottolineato l’importanza di promuovere valori di rispetto e solidarietà tra i giovani. “Dobbiamo condividere proprio tra noi giovani, attraverso esempi positivi, che la violenza non è mai la risposta… solo così potremo sperare di costruire una comunità più unita e sicura.” In chiusura l’impegno a promuovere “un dialogo costruttivo con tutti i movimenti giovanili della città e a lavorare per un futuro migliore per tutti i ragazzi della città”.